Rocío Flores: “La puerta con mi madre está cerrada”

Rocío Flores ha acudido esta mañana al club socia de “El Programa de Ana Rosa”, donde habitualmente trabaja como colaboradora, para “dar la cara” ante las declaraciones que hizo su madre ayer en el mismo espacio. Rocío Carrasco afirmó que no estaba preparada mentalmente para afrontar un cambio en la relación con sus hijos y decidía “dejar a un lado” a Rocío Flores para no hacerle más daño, “porque sé que todo esto le duele”. Además, señalaba que entre ellas no se abre ni se cierra ninguna puerta, simplemente “hay una puerta”.

Por su parte Rocío Flores ha confesado a Joaquín Prat, visiblemente afectada, que las declaraciones de ayer de su madre “no cambian nada. Tampoco esperaba nada distinto. Esperaba que me hubiese dejado a un lado desde el minuto uno”, Y añadía convencida que “la puerta va a seguir cerrada”.

Sobre una posible reconciliación entre madre e hija, Ro afirmaba que “tengo presente que no va a haber reconciliación desde hace años, y menos ahora con la emisión de la docuserie”.

En varios momentos de la entrevista, Joaquín Prat ha querido cortar el diálogo para evitar que Rocío Flores se sintiera mal. Pero, la colaboradora, que ha insistido en continuar contestando las programas ha destacado que lo único positivo que podía rescatar de las palabras de Rocío Carrasco era que “deseo que me dejen respirar. Estoy cansada de llorar ya y sometida a una presión que he tocado fondo. Me gustaría que se me respetara. Quiero pensar en mi y en mi salud. Además sufro no solo por mó, sino también por mis dos hermanos que me duelen mucho”.