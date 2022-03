Miki Nadal anuncia que va a ser padre con Helena Aldea

Hoy es el Día del Padre y Miki Nadal está de enhorabuena. El colaborador ha anunciado a través de su cuenta de Instagram que va a ser padre por segunda vez, esta vez con su novia Helena Aldea, a quién conoció en verano de 2020 gracias a su compañera y amiga Cristina Pedroche.

Así lo comunicaba el humorista con un precioso mensaje: “Hoy es el Día del Padre y mi pequeña me ha preparado una sorpresa con regalos y muchos besos. Ser padre es lo más bonito que me ha pasado en la vida y he tenido la suerte de tener una hija maravillosa. Pero hoy la sorpresa se la ha llevado ella porque hoy se ha enterado de que dentro de unos meses si todo va bien será la “hermana mayor”. Helena, la mujer que la vida me ha puesto al lado como compañera de viaje hasta el infinito y más allá va a ser la mejor mamá del mundo porque es buena, dulce, paciente y sorprendente. Y estoy muy feliz de vivir esta nueva aventura con ella. Estoy viviendo sin duda una de las mejores épocas de mi vida y quiero que el mundo se entere. Por cierto si queréis saber si será niño o niña nos evitaremos el numerito de la fiesta de los globos de colores o fuegos artificiales rosas y azules. Todo más simple, en la segunda foto tenéis la solución. ¡¡¡Sed felices!!!”

Al instante, el post ha generado miles de comentarios de amigos y seguidores dándole la enhorabuena a Nadal por la buena noticia, como Chenoa, Patricia Conde o Ángel Martín, entre otros. El cómico está viviendo uno de los días más importantes y felices de su vida y ha querido compartirlo con todos sus compañeros de profesión y con la gente que lo admira.

Miki Nadal ha encontrado su media naranja con la empresaria alicantina Helena Aldea. En febrero de 2021 consiguió el divorcio con su exmujer y comenzó una de sus mejores etapas, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Parece ser que, tras la noticia del embarazo de su pareja, uno de sus deseos para 2022 por fin se va a cumplir. El cómico le pedía al nuevo año poder entablar por fin una vida en común con la empresaria de moda, ya que hasta el momento mantenían una relación a distancia. “Al menos, tener una casa, un hogar en común donde vivir”, expresaba Nadal en diciembre de 2021. Seguro que, a partir de ahora, su relación ya no va a estar marcada condicionada por los kilómetros y la carretera.