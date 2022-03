Aitor Ocio: “Mi hija Naia es mi prioridad absoluta”

Hace años que una lesión le obligó a abandonar su carrera deportiva, pero él se ha sabido reconstruir y ahora no solo es modelo de distintas marcas como Scalpers o Tag Heuer, sino que triunfa como empresario y director de centros estéticos y deportivos en Bilbao, ciudad en la que vive. Además, desde 2008 es socio del grupo ABU, una inmobiliaria sevillana especializada en reformas. Pero si algo es Aitor Ocio, y ello le llena de orgullo es, padre. Fruto de su relación durante seis años con la modelo Laura Sánchez nació Naia, que ahora es una adolescente de 15 años y que desde hace dos años y medio vive con él, por resolución judicial.

Padre e hija tienen una relación muy cercana, al menos así lo demuestran a través de los mensajes y las fotografías que el exdeportista publica en su Instagram.

¿Cómo recuerda el día en el que se enteró de que iba a ser padre?

Recuerdo ese día, el momento y el lugar en el que Laura me lo comunicaba de una manera muy especial.

¿Le cambia la vida?

Totalmente. Desde ese día mi escala de valores, mi orden de prioridades se mueve de una manera considerable e importante hasta el día de hoy. Mi hija pasa a ser el centro de todos mis pensamientos, de todas mis decisiones y mi persona pasa a un segundo o tercer plano. Cuando eres padre o madre el foco ya queda siempre puesto en tu hijo.

¿Qué ha sacrificado por ella?

No me gusta la palabra sacrificar aunque evidentemente he tenido que cambiar o alterar el orden de mis prioridades. Y simplemente es eso. Pasa a ser ella la persona más importante de mi vida y a partir de ahí voy tomando todas las decisiones pensando siempre en el bienestar o lo mejor para ella. No es un sacrificio, en cualquier caso.

¿Qué es lo mejor de la paternidad?

La palabra paternidad implica un ejercicio importante de responsabilidad y generosidad, pero por otro lado me resulta tan gratificante... He disfrutado tanto cada momento desde cuando era un bebé y simplemente observaba cómo estaba dormida en su cuna o dándole los biberones. He disfrutado de esa etapa, también de esos primeros años, de su crecimiento de la niñez, y ahora en la entrada de la adolescencia. Para mí cada etapa ha sido maravillosa y de un aprendizaje constante. Muchas veces son ellos los que nos hacen ver las cosas desde otro punto de vista.

¿Se imagina sin ella cerca?

Absolutamente no. Eso no va a ocurrir. Ella estará siempre presente en mi vida de una manera u otra aunque llegue un momento en que nuestros caminos se tengan que separar porque es lo natural.

¿Qué valores le ha inculcado?

Como padre lo que uno puede inculcar son aquellos valores y aquellos hábitos que le puedan ayudar en el presente y en el futuro y que le permitan avanzar en sus objetivos y sus sueños.

¿Se considera más amigo que padre?

Siempre padre, yo no comparto esas personas que se ven como amigos de sus hijos, aunque los respeto. Yo creo que un padre o una madre es eso e implica mucho más la palabra padre que la palabra amigo.

¿Qué comparten?

Prácticamente todo: muchos momentos, una vida, aficiones, hobbies, gustos... en ocasiones compartimos hasta el vestidor.

¿Cómo es su día a día con Naia?

Yo siempre me levanto antes que ella, después me encanta darle los buenos días, darle un beso nada más despertarse y desayunamos juntos. Ella va al colegio, en ocasiones la llevo yo, y yo voy a entrenar. Mientras ella está en el colegio, yo atiendo mis compromisos profesionales y por la tarde ya estoy con ella para cuando regresa del colegio para acompañarla a los entrenamientos y sus actividades extraescolares. Cenamos juntos y al acostarse, siempre, un beso de buenas noches. Muchas veces viajo por motivos profesionales pero procuro organizarme para que sea viaje ida y vuelta en el día, para no estar lejos de ella.

¿Qué es para Aitor Ocio la familia?

Es un pilar fundamental. Los primeros años de nuestra vida son nuestra referencia. La familia es la guía o el faro de cada uno de nosotros.