Desmienten la supuesta llamada de Rocío Carrasco a Marta Riesco

La semana pasada Marta Riesco volvió a avivar la polémica tras confesar en el programa de Sonsóles Ónega ‘Ya son las ocho’, que recibió una llamada del director de la revista ‘Lecturas’ Luis Pliego en la que le proponía quedar con Rocío Carrasco y que incluso la propia hija de Rocío Jurado se puso al teléfono con ella a través del manos libres de éste. Todo ello, según la reportera, con la intención de realizarle fotografías junto a Rocío Carrasco para perjudicar a su pareja, Antonio David. “Les dije que no pensaba quedar con ella ni a cenar ni a tomarme un café, no me parece lógico quedar con la exmujer de tu novio cuando le ha puesto una denuncia por malos tratos”, aseguraba Riesco.

Una versión que este mismo fin de semana ha sido desmentido por las incondicionales de Rocío Carrasco, entre las que se encuentran Terelu Campos o Isabel Rábago, que aseguran que la misma protagonista les ha dicho que esa llamada nunca existió.

Y hoy, Luis Pliego se ha pronunciado en redes sociales decidido a acallar los rumores: “Por mi parte ya estaría el tema. Solo diré que entiendo más que nunca a Rocío Carrasco. Habéis sido testigos de cómo se inventan algo sobre ella y de cómo intentan convertirla en verdad amenazando con sacar a la luz unas pruebas que no existen”.

Mientras, Marta Riesco se defiende en ‘El programa de Ana Rosa’ y asegura que no piensa mover ni una coma de sus declaraciones: “Voy a esperar y escuchar todas las partes. Me gustaría escuchar a Rocío Carrasco. Estoy deseando escuchar si entra en directo y dice que nunca ha mantenido conversación conmigo. Quiero dejar claro que esta información la saco yo diez días después de que se produzca. Es un bombazo que ella me proponga cantar”.