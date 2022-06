La crónica de Amilibia: Ya sabemos que Feijóo no es Yolanda Díaz

Los gallegos tienen 70 palabras para designar la lluvia. Por ejemplo, a la lluvia débil la pueden llamar barbuña, chuvisva, froallo, orballo, parruma, zarzallo… No es fácil, pues, definir a un gallego. Núñez Feijóo lo sabe y lo explota, pero aparentemente se esfuerza en dar pistas. Ha dicho: “Es evidente que aun siendo gallegos, yo no soy Yolanda Díaz; en fin, lamento deciros que soy Alberto Núñez Feijóo”. En estos tiempos de trans, queer y no binarios es muy de agradecer la transparencia y el aviso. No ha quedado ahí la cosa: también acaba de comunicar, para general conocimiento, que él y el PP “son la antítesis del sanchismo”. De aquí hasta el 23 va a tener ocasión de utilizar muchas más figuras retóricas para en la recta final rematar con Quevedo y la mirada clavada en Sánchez. ”Fue sueño ayer, mañana será tierra/ poco antes nada/ poco después humo”.

Yolanda Díaz FOTO: Europa Press Europa Press

O sea, que Feijóo lleva un buen rato avisándonos de todo lo que no es para que un día quizá sepamos lo que es: trata de que intuyamos su enigma galaico entre las brumas del negativo de su foto. Dentro de nada también nos dirá que no es Irene Montero, ni Alberto Garzón, ni Ione Belarra, ni tan siquiera Félix Bolaños. Puede que al final veamos la luz, aunque no es fácil, insisto. ¿Qué le diferencia de Yolanda Díaz, al margen de lo obvio? Ella vive su etapa de escuchar, sumar y mucho tocar, besar y abrazar, y él sueña con mayorías absolutas como en la Galicia de sus nostalgias a través de queimadas a ritmo de Tanxugueiras.

En fin, que la Yoli es más de Karl y Feijóo debería ser más de Groucho. O así.