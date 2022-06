Feijóo se presenta ante los líderes del PP europeo como “el futuro inmediado de España”

Segunda jornada del 27 Congreso del Partido Popular Europeo (PPE) que se celebra en Rotterdam. Fue el turno del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo quien se presentó ante los líderes europeos de esta familia política como garantia de “estabilidad, esperanza y futuro”. Estabilidad, en una España a la que el Gobierno quiere condenar a la inestabilidad. Esperanza, “para muchos compatriotas que no quieren que su país siga sin rumbo” y por ello, dijo que el PP español es el “futuro inmediato de España”.

"El PP español simboliza la estabilidad de la España constitucional, esa que el Gobierno no es capaz de garantizar; representa la esperanza de muchos compatriotas que no quieren un país sin rumbo y, por ello, es el futuro inmediato de España".#EPPRotterdam



👉 @NunezFeijoo pic.twitter.com/TVQVHYyFu9 — Partido Popular (@populares) June 1, 2022

En sus hasta once reuniones bilaterales mantenidas en Rotterdam, muchos de los líderes del PP europeo le trasladaron su preocupación por España. A todos ellos intentó tranquilizarlos garantizándoles que hay “alternativa” porque “España es mucho mejor que su actual Gobierno”. El presidente del PP dijo que comprende “sus recelos por la opacidad y la baja ejecución de los fondos europeos. Entiendo su intranquilidad ante la división interna y la debilidad externa del Gobierno de mi país. Comparto su desazón por la posición ante la OTAN de una parte del Ejecutivo español y la consecuente desconfianza de nuestros socios internacionales”. Feijóo dijo que había conocido la “sorpresa” de todos ellos ante el elevadísimo endeudamiento de la economía española y su inquietud por una inflación por encima de la que sufre toda Europa al tiempo que indicó que coincide en que “debemos conocer, dentro y fuera de España, con inmediatez, las reformas anunciadas en Bruselas, especialmente la que tiene que ver con el futuro de las pensiones de nuestros mayores, sobre la que han comprometido cambios estructurales que todavía no conocemos”. Además recordó que el PP es el partido que introdujo a España en el euro y “no les quepa duda de que lo va a mantener”.

Plenario del Congreso del PPE en Rotterdam FOTO: David Mudarra

El líder del PP pidió que “le den a España la confianza que no tienen en su Gobierno” porque “España no es solo su Gobierno. España es mucho más que su mal Gobierno. España son casi 48 millones de españoles, de europeos, que merecen la confianza y el apoyo de las instituciones comunitarias”

Advirtió de que “ni somos la oposición euroescéptica, ni somos la parte del Gobierno que duda de la permanencia en la Alianza Atlántica” proclamando así su convencimiento de que “España es Europa y lo será todavía más en cuanto nuestro partido regrese al Gobierno central”.

“Preparados para gobernar”

El líder del PP afirmó ante el congreso del PPE que en su partido están “preparados para gobernar” y recordó que cuenta con el aval de la experiencia y de “todos los ideales que compartimos con vosotros”. Porque “al igual que los populares de toda Europa tenemos ideas, no dogmas; queremos unir, no desunir; entendemos la acción política como un ejercicio de responsabilidad, no de frivolidad. Somos un partido con las puertas abiertas, sin exclusiones, capaz de una evolución constante, donde caben todos los ciudadanos que, ante la situación que vive España, han dicho ¡basta!”. Se mostró convencido de que por todo ello “es preciso cambiar”.

"Veo en todos vosotros unos aliados imprescindibles para cumplir nuestros sueños y tenéis en el Partido Popular de España un compañero para cumplir el gran sueño europeo".#EPPRotterdam



👉 @NunezFeijoo pic.twitter.com/ybqaXMvT9X — Partido Popular (@populares) June 1, 2022

Feijóo comunicó a los líderes del PPE su propuesta de un “nuevo camino” en el que nadie quede excluido, una política de “sumar y multiplicar”. Dijo que la fortaleza del partido se basa a la fortaleza recogida del hartazgo de la España de la moderación y también en la pertenencia a esta gran fuerza europea que ha modelado Europa”.

“Somos el puntal de una democracia liberal que es superior política, social, económica y moralmente a cualquier otro sistema”. En todos ellos dijo que ve a “sus aliados imprescindibles para lograr que se cumplan nuestros sueños. Y tenéis en el Partido Popular de España un compañero para cumplir el gran sueño europeo.