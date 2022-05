El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, desembarca en el 27 Congreso del Partido Popular Europeo (PPE) que se celebra en Rotterdam, donde se elige al presidente de esta familia política europea al alemán Manfred Weber, en sustitución del polaco Donald Tusk. La nueva dirección contará en su equipo con el eurodiputado valenciano y vicesecretario de institucional del PP, Esteban González Pons, que ocupará una Vicepresidencia, pero esta incorporación lleva consigo la salida del navarro Antonio López-Istúriz de la Secretaría General del PP, un puesto en el que lleva 20 años.

Este es el primer viaje internacional de Feijóo como líder del PP donde mantendrá a lo largo de la tarde hasta 13 reuniones bilaterales con los primeros ministros de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, o de Rumanía, Nicolae Ciuca. Además, se verá con el exprimer ministro polaco y expresidente del Consejo Europeo, Donald Tusk y también suma a sus reuniones la del primer ministro marroquí, Aziz Ajanuch que, además, será el primer encuentro que mantenga.

Durante las preparatoria de las diferentes reuniones bilaterales, los populares han costatado el interés de los diferentes países por conocer al nuevo líder del PP. Empezará con una bilateral “muy importante”, no solo para el PP sino para España, recalcó Feijóo. Su primer encuentro será con el primer ministro marroquí “donde vamos a estrechar nuestros compromisos y nuestros lazos de vecindad, de reciprocidad, de honestidad y lealtad” entre ambos países algo que dijo, mantendrá ahora en la oposición y también “cuando estemos en el Gobierno”.

Destacó que ha sido el primer ministro marroquí, “un buen amigo de España”, quien manifestó su interés en verse con Núñez Feijóo algo que también ha pedido la embajadora marroquí en España, Karima Benyaich, quien le trasladó también su interés para verse con él y así se lo dijo ayer al líder del PP durante la celebración del 40 aniversario de la OTAN -Dicha reunión que se producirá tras las elecciones andaluzas, según apuntaron los populares-.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo junto a Esteban González Pons, Cuca Gamarra y Dolors Montserrat a su llegada al congreso del PPE en Rotterdam FOTO: Mudarra

Feijóo hablará con el primer ministro marroquí “de todo lo que él quiera hablar conmigo” y “si me puede informar qué es lo que ha pactado con el primer ministro español, se lo agradeceré” porque, destacó el líder del PP, “el ministro de exteriores a mí no me ha informado de eso”.

Sobre cuál es la postura del PP sobre el Sáhara, Feijóo dijo que mientras él no sepa qué pactó su país, no puede hacer una valoración exacta. “Lo que le puedo asegurar al primer ministro marroquíes es que no le voy a engañar, que todo lo que haga, lo voy a intentar consensuar para que tenga una vocación de permanencia entre España y Marruecos y viceversa”. Feijóo trae un mensaje de “lealtad” donde asegura que éstas no deben ser las relaciones exteriores o bilaterales de un gobierno que está durante una época, sino que serán la de dos estados, con el fin de que perduren en el tiempo. Le trasladará también que “en el ámbito de las resoluciones de la ONU podemos pactar muchas cosas, pero fuera de esas resoluciones los pactos no tendrán efectos internacionales. Lo importante es que Marruecos se sienta cómodo en las relaciones con España. Le puedo asegurar -al primer ministro marroquí- que nunca jamás voy a engañar a Marruecos y nunca jamás voy a engañar a mi país”. Además, insistió en que la alianza de España con Marruecos “es incuestionable” y que la política del PP “no se basará en mandar cartas sin el conocimiento de las Cortes o tomar decisión en contra de parte del Ejecutivo”.

Preocupación por un gobierno “débil”

Feijóo también destacó que en esas preparatorias de reuniones bilaterales han percibido la preocupación de los países europeos por la situación de un “debilidad” del Gobierno”. “Es un Gobierno débil, inédito, con un partido de populistas -Podemos- que se sustenta en el independentismo, algo que no entienden nuestros colegas, con un Ejecutivo donde pasan cosas que llaman la atención en Europa, donde en el 40 aniversario de la OTAN la mitad del Gobierno no acudió”, que además tiene desbocado los precios y que imposibilita que las rentas medias y bajas puedan llegar a fin de mes. Feijóo les dirá a los colegas europeos que España es un país más poderoso que su Gobierno débil y “que estamos preparados” para coger el relevo de ese Gobierno. “Nuestro objetivo es garantizar la alternancia política” , con el fin de “incorporar a España a las políticas útiles, a cumplimiento de nuestros compromisos de las reglas de la unión”, algo Feijóo dijo trasladará a todos los primeros ministros de la Unión que se darán cita en el cónclave del PPE. “Sabemos que estamos llamados a una gran responsabilidad que es la reconstrucción” del país, algo que le trasladará para “tranquilizarles sobre los sobresaltos” que persiguen a la institución española. “Intentaremos explicarles la solución porque el problema de un Gobierno débil es algo que ya hemos constatado que lo conocen”.