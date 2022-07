Isabel Pantoja niega que saliera del armario: “Quería empatizar con el colectivo”

En las pasadas celebraciones del Orgullo LGBTIQ+, Isabel Pantoja pronunció unas palabras en el escenario que dieron mucho que hablar. “Las artistas necesitamos a este colectivo maravilloso que es el LGTBIQ+, por y para siempre. Yo soy una más de ustedes, hoy y para siempre, os respeto, quereros mucho”, expresó la tonadillera. Sus declaraciones fueron entendidos por muchos como una salida pública del armario, y recordaron a las de María del Monte en Sevilla, que reconoció por primera vez que tenía una pareja mujer.

Sin embargo, ahora Isabel Pantoja ha negado que haya salido del armario y se ha mostrado molesta por la malinterpretación de sus palabras, tal y como ha explicado Paloma García Pelayo en “El programa de Ana Rosa”. “Ella lo niega. Le sienta muy mal que se haya entendido como una confusión. Es consciente de que el público es fiel desde hace muchos años y fue un comentario por empatía”, señala la periodista”.

Isabel Pantoja en el Orgullo LGTBIQ+ de Madrid FOTO: Jesus Briones GTRES

La colaboradora, que se ha puesto en contacto con personas muy cercanas a Isabel Pantoja, pone estas palabras en su boca: “No he salido de ningún armario. Solo quería empatizar”. Además, su hija, Isa P, que también ha visitado el plató de “El programa de Ana Rosa”, insiste en esta versión: “Ella se une a la lucha del colectivo. No creo que sea una declaración más allá de lo que dijo. Se esperaba a ver qué iba a decir, lo intentaron comparar antes incluso con el discurso de María del Monte. No hay más allá, según mi opinión”.

Lo cierto es que, durante años, diferentes medios de comunicación especularon con un tono muy poco respetuoso sobre una posible relación entre María del Monte e Isabel Pantoja que podría ir más allá de la amistad. Es por esto que, tras la salida del armario de la primera, muchos entendieron que la segunda había hecho lo propio, pero nada más lejos de la realidad. La intérprete de “Marinero de luces” entiende que no tiene obligación alguna de colocarse una etiqueta sobre su orientación sexual, y así se mantendrá hasta que lo considere necesario.