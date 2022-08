Norma Duval: “Felipe VI es el mejor embajador de Mallorca”

Norma Duval es uno de los personajes imperecederos y más queridos del mundo rosa. Empresaria, artista, imagen de firmas importantes como Punto Roma, madre de familia numerosa y abuela feliz con el nacimiento de su segundo nieto.

Un año espléndido en todos los aspectos.

Sí, ha sido todo muy bonito. Ha nacido mi segunda nieta, que es lo más grande que hay. Ya tenía otro que ya tiene nueve años y Valentina nos ha traído una alegría enorme. Es guapísima, con una cara preciosa, una sonrisa grandísima. Es una mezcla de los padres.

¿Se imaginaba en el papel de abuela?

Es algo maravilloso. Es la prolongación de uno mismo. Siempre se ha dicho que a los hijos se les quiere y a los nietos se les adora. Yo adoraba a la mía.

Profesionalmente, ha intervenido en varios programas con mucha audiencia como «El desafío» y «MasterChef».

Me lo he pasado genial en «El desafío» y he aprendido a cocinar bastantes cosas. En mi casa siempre he tenido personas que lo hacían y solo entraba para ver qué se iba a hacer de comida. No me voy a dedicar profesionalmente ni voy a montar ningún restaurante. Es una profesión sumamente dura. Valoro mucho a los cocineros y a su trabajo, es muy complicado.

¿Qué le gustaría hacer si le tocara la Bonoloto?

No juego, y, por lo tanto, es difícil que me toque. Como llevo toda la vida trabajando, lo dejaría y me dedicaría a dar la vuelta al mundo. Me encanta viajar.

En realidad, no sabría estar mano sobre mano.

Tienes razón. A veces digo: «pues me voy a retirar», y como nunca he dejado de estar activa, no sé lo que es estar parada.

Norma Duval FOTO: Antena3 La Razón

Es una mujer positiva, aunque el destino le ha dado y quitado.

A mí la vida me ha dado mucho y estoy muy agradecida de cómo ha transcurrido mi existencia, pero no he tenido la vida fácil. Y, efectivamente, he pasado momentos muy malos, complicados y duros. Soy una mujer muy positiva, y si tengo que hacer una lectura de lo que ha sido mi vida, te diría que el resultado es muy bueno.

Ha sido y es el centro de su familia, el hilo conductor.

Mi personalidad es ver siempre el vaso medio lleno en vez de medio vacío. Ser positiva ante la adversidad, los problemas y lo que te venga, porque, de la otra forma, te hundes y no consigues nada. Soy muy ariana (de Aries) y sacamos fuerzas de donde aparentemente no las hay. Cuando pienso que estoy bajando me doy el impulso y, arriba otra vez. Además, tampoco tengo tiempo para deprimirme porque tengo muchas obligaciones que cumplir y muchas responsabilidades que asumir.

Ahora, Chanel y Rosalía aparecen en los escenarios con estilismos que ya utilizaba usted.

Son fantásticas las dos. Tenía ganas de que salieran estrellas nuevas y, en cuanto a mis estilismos, ahí está la hemeroteca. También me gusta mucho Ana Mena.

El año pasado recibió el premio Mallorquina del Verano.

No podría vivir sin Mallorca. Mi madre venía de soltera, nosotros y mis hijos desde que nacimos y mis nietos igual. Estoy muy agradecida. No podré estar. Voy a Marbella a un acto solidario de Infancia sin fronteras. Llevo años colaborando y he viajado varias veces a Nicaragua y he visto lo bien que emplean el dinero en una zona pobrísima. ¡Hacen maravillas!

¿Qué le parece que partidos de Baleares no quieran que el Rey Felipe esté en Mallorca?

Me parece un rey 10, digno de admiración. Su comportamiento, su preparación, su trayectoria... Y es un embajador fantástico. La mejor publicidad que hemos tenido de Mallorca en el mundo entero ha sido la presencia de la Familia Real. Tenemos que estar agradecidos de la promoción que nos han hecho siempre.

¿Cree que el Rey Juan Carlos debería poder volver a España?

¿Y por qué no? ¿A quién ha matado que no me he enterado? Tiene que volver porque es su país, su tierra y ha hecho mucho por España. ¿Qué ha hecho cosas mal? Pues sí, pero nadie es perfecto. Él ya ha pagado y no tiene ninguna causa penal pendiente. Tenemos a mucha gente corrupta y están aquí.