El secreto de Ana María Aldón y Ortega Cano que dinamitó su matrimonio: “Se cruzaron límites”

Ortega Cano y Ana María Aldón están viviendo una situación límite. Mantienen un enfrentamiento mediático que ha hecho mella en su matrimonio, y, de momento, la situación parece irremediable. Tal y como la propia diseñadora reveló, hacen vidas separadas y ni siquiera duermen juntos. En su día comentó que necesitaba mantener una conversación con su marido para intentar solventar la situación, pero lo último que esperaba era que esa charla se produjera en pleno directo. Harto de no dar su versión, el diestro llamó ayer por teléfono a “Ya es verano” para hablar con su esposa.

Ortega Cano comenzó apostado por una reconciliación, abriendo la puerta a un nuevo acercamiento a su mujer. “Tenemos que, entre familia, llevarnos como una familia. No hay otra solución. Que no haya mal rollo porque la vida es muy corta, todo se acaba y no merece la pena que en una casa como esta estemos cada uno por un lado. Todo no está tan bien cuando no hay un diálogo entre ella y yo”, lamentaba, señalando además que “ni nadie es muy malo, ni nadie es muy bueno, todos estamos en el término medio”, enviando así un claro dardo a Ana María Aldón.

Ana María Aldón en "Ya es verano" FOTO: Telecinco

Sin embargo, a pesar del tono conciliador del diestro, Ana María Aldón no daba su brazo a torcer y confesó que se sentía “un poco ridícula” por la llamada de su marido en pleno directo. A la diseñadora le cuesta perdonar algo que ocurrió entre ellos, un secreto que, de momento, no parece querer revelar. “Él sabe todo lo que ha pasado y los límites que se han pasado. Los dos somos dueños de eso que callamos porque es nuestra privacidad. Cuando se cruza una frontera se cruza. Unos se olvidan antes y otros se olvidan después. A mí no se me olvida lo que he vivido. Tengo amor propio”, sentenció.

De sus palabras se intuye que Ortega Cano hizo algo que hirió profundamente su orgullo, algo que no puede olvidar y que, de momento, tampoco perdonar. Solo el tiempo dirá si la modista se ve capaz de hacer borrón y cuenta nueva o si, por el contrario, este hecho supondrá el fin de su matrimonio.