El doloroso mensaje de Kiko Rivera a su padre Paquirri en el 38 aniversario de su muerte

Tal día como hoy, hace ya 38 años, el gran Paquirri perdía la vida en Córdoba tras sufrir la terrible cogida de Avispado en Pozoblanco. El torero dejó viuda a Isabel Pantoja y medio huérfanos a sus tres hijos, Francisco, Cayetano y Kiko Rivera. Este último tenía solo unos pocos meses de vida y apenas guarda recuerdos con su padre. En un día triste como hoy, el DJ ha desempolvado los álbumes familiares y ha compartido a través de sus redes sociales una de las pocas fotografías en las que aparece con el diestro.

“Tal que así me dejaste hoy hace 38 años y nunca jamás volví a sentir tus abrazos ni tus besos”, comienza diciendo Kiko Rivera. El hijo de Isabel Pantoja ha añadido junto a la imagen un emotivo texto en el que lamenta el poco tiempo que pudo pasar con su padre. Además, se pone en su lugar cuando, en el momento de su muerte, pensó en que nunca más volvería a ver a sus tres niños: “A día de hoy, y siendo padre de 3 hijos, se me vuelven a llenar de lágrimas los ojos de solo pensar como tuviste que sentirte al saber que no verías más a tus hijos. Papá, donde quiera que estés, te amo con todo mi corazón y te echo tanto de menos...”.

No es la primera vez que Kiko Rivera señala públicamente la falta que le hace su padre en su vida, especialmente en estos momentos en los que se ha distanciado de toda su familia. No es ningún secreto que la relación con su madre no atraviesa por su mejor momento desde que aireó sus trapos sucios en “Cantora, la herencia envenenada”, y la mismo sucede en el caso de su hermana, que le retiró la palabra cuando este reveló en la revista “Lecturas” que le pegó en una ocasión para evitar que se quitase la vida.

Para colmo, un nuevo cisma se ha abierto entre él y sus hermanos, Francisco y Cayetano Rivera, después de protagonizar sonados desencuentros públicos con el primero. Ahora, solo le queda apoyarse en su esposa, Irene Rosales, y las hijas que ha tenido junto a ella, además de su primogénito, fruto de su relación con Jessica Bueno.