Primera aparición pública de Bárbara Lennie embarazada: “Estoy muy feliz”

Está en el tramo final de su primer estado de gestación, y es su primera aparición pública embarazada. Bárbara Lennie confiesa sentirse “muy feliz y deseando que nazca el bebé”. Muy celosa de su vida privada, tan solo comenta que “el embarazo va bien, y es muy deseado”.

En su cara se refleja la ilusión y esa felicidad que le embarga. A ella y a su pareja sentimental, Diego Postigo, al que lleva unida más de seis años. El productor musical estuvo casado anteriormente con la fallecida Bimba Bosé y ya es padre de dos hijos, Dora y June, con las que Bárbara se lleva maravillosamente.

La actriz pasó en septiembre por el Festival de Cine de San Sebastián para presentar sus dos últimas películas, “El agua” y “Los renglones torcidos de Dios”. Posó para los fotógrafos presumiendo de embarazo. Será madre primeriza en unas semanas, y, como ya ha manifestado, “no me parece nada sencillo formar una familia en la que estes feliz, me apetecía, me ha costado, y creo que es un gran deseo cumplido”.

Bárbara Lennie posa embarazada FOTO: Alberto Ortega Europa Press

Ahora piensa tomarse unos pocos meses de descanso hasta la próxima primavera, quiere cuidar del bebé que viene en camino y disfrutar de su labor de madre al cien por cien. Después, en abril “rodaré una nueva película, y cuando acabe, viajaré a Argentina” para embarcarse en otra aventura cinematográfica.

Ella es consciente de que “me va a cambiar la vida con el nacimiento del bebé, pero siempre para bien”. Cumplirá su sueño maternal con treinta y ocho años de edad.