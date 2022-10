Kiosco: Eva González y Cayetano Rivera, protagonistas del “cuore”

Según ha podido saber la revista “¡Hola!”, Eva González y Cayetano Rivera viven separados: mientras el diestro reside en “El recreo de San Cayetano”, su finca rondeña; la presentadora está en su casa de Mairena del Alcor, con su hijo, Cayetano.

La revista asegura que la pareja vive en casas separadas aunque no han iniciado los trámites legales y no existe ni convenio, ni regulación, ni acuerdo de custodia alguno; ambos disfrutan de su hijo, Cayetano, de cuatro años, organizándose entre ellos, pero también es cierto, según fuentes cercanas deslizan a esta publicación que no viven bajo el mismo techo desde hace tiempo.

Además, “¡Hola!” publica las diez claves de la separación de Shakira y Gerard Piqué. No hay duda de que Shakira está atravesando su peor momento personal, resalta la publicación: no solo se está enfrentando a su ruptura con el jugador del Barça tras doce años de relación y a sus problemas con Hacienda, por los que podría enfrentarse a más de ocho años de cárcel y una multa de 23,8 millones de euros. La cantante colombiana también se encuentra preocupada por su padre: William Mebarak, que cumplió noventa y un años el pasado septiembre, y que permanece ingresado en la clínica Teknon de Barcelona desde hace más de una semana.

José María Ortega Cano y Ana María Aldón no superan su crisis, titulan en la revista. Después de diez años de relación, cuatro de matrimonio y un hijo en común, el torero y la diseñadora han decidido separarse.

En “Semana”, la protagonista es Isabel Pantoja, “destrozada” tras ser rechazada por su hijo, Kiko Rivera. La cantante no se ha podido ver con su hijo, porque han preferido que así fuera, y esto ha hecho que ella esté «destrozada».

María del Monte e Inmaculada Casals se han casado en secreto. “Semana” te trae las fotos exclusivas del “Sí, quiero” entre la cantante y su preja desde hace más de dos décadas.

La Reina Sofía ha viajado a Atenas, junto a su hermana la princesa Irene, para visitar a Constantino de Grecia. La Emérita ha hecho un hueco en su agenda para reunirse con su familia.

,La portada de “Lecturas” es para Carmen Borrego que anuncia que va a ser abuela. La colaboradora de televisión afirma, tras la filtración de unos audios de su nuera, Paola Olmedo, que “Mi hijo se ha ganado el cielo”.

El futbolista Joaquín, que triunfa en la tele con el programa “Joaquín. El novato” ha pasado de compartir habitación con cuatro hermanos a vivir en una casa de 1,8 millones. La revista te detalla todos los entresijos de su imperio inmobiliario.

La portada de “Diez Minutos”, esta semana”, es para María del Monte y la periodista Inmaculada Casal. Su boda también acapara la atención de la publicación en la que podrás leer todos los detalles del enlace que pone sello a sus más de dos décadas juntas.