La sorprendente reacción de Ortega Cano a la entrevista de Ana María Aldón en “Sálvame”

Desde hace meses se viene charlando en los programas de crónica social sobre la crisis que atraviesa el matrimonio de Ortega Cano y Ana María Aldón. La diseñadora se ha estado paseado de plató en plató hasta que por fin se confirmó que ella y el torero han dado el paso de divorciarse. En su gira por Telecinco, la andaluza aterrizó en “Sálvame” en la tarde del 24 de octubre, y en su intervención usó un tono muy diferente al que ha caracterizado sus diferentes entrevistas. Se mostró algo menos crítica con el padre de su hijo José María e incluso dio la cara por él en algunos momentos.

Desde “Sálvame” se ha insinuado que Ortega Cano podría haber maltratado a Rocío Jurado, unas graves acusaciones con las que Ana María Aldón no se identifica: “A mí nunca me ha pegado una hostia”. Además, dejó claro que no iba a “consentir” que se tachara de “cobarde” al torero. Una nueva actitud con su todavía marido que ha alegrado al diestro, según ha explicado Pepe del Real en “El programa de Ana Rosa”. El periodista asegura que el de Cartagena rechazaba de pleno la intervención de la modista en un formato “que le ha tratado muy mal”, pero tras escucharla, se siente algo mejor.

Ana María Aldón en "Sálvame" FOTO: Telecinco

“Le ha gustado que diera la cara por él. Está contento con las palabras que dijo ayer Ana María”, insiste Pepe del Real. Una sorprendente reacción de parte de Ortega Cano, que en los últimos meses ha criticado y cuestionado todas las intervenciones de su esposa en los platós de televisión. Bajo el punto de vista de Alessandro Lequio, colaborador de “El programa de Ana Rosa”, este buen clima que ahora reina entre ellos obedece a las futuras negociaciones que tendrán que llevar a cabo durante su proceso de divorcio.

Aunque estén casados en régimen de separación de bienes, el hijo menor que tienen en común podría suponer que se imponga una pensión de alimentos a alguno de los progenitores, que también tendrán que debatir sobre la custodia del niño. Ante esta situación, más les vale llevarse bien...