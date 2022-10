Nagore Robles sobre la nueva ilusión de Sandra Barneda: “Lo único que quiero es que sea feliz”

Nagore Robles asistió anoche a los premios Forbes Best Influencers 2022. Muy llamativa, con un vestido naranja de plumas y lentejuelas de Asos, la colaboradora de televisión aseguró que se encuentra viviendo un buen momento personal y profesional, aunque, según dijo, nada tiene que ver con el amor: “El nombre de estar tan bien se llama Nagore Robles + terapeuta, es la realidad”.

Quien sí vuelve a estar enamorada es su ex, Sandra Barneda. Así lo asegura la revista “Lecturas” que publica esta semana las imágenes de la presentadora dando un paseo romántico por el parque del Retiro, en Madrid. Las fotos muestran la complicidad entre la presentadora y una mujer con la que comparte su vida, tras su ruptura con Nagore Robles el pasado mes de febrero, tras seis años de convulsa relación.

Una nueva ilusión sobre la que se pronunció Robles desde el photocall de dicho evento: “Lo único que quiero es que sea feliz, que le vaya súper bien”. Y es que tras su amistosa ruptura, la colaboradora solo tiene buenas palabras hacia Barneda: “Es una mujer extraordinaria a la que he querido muchísimo y voy a seguir queriendo pero de otra forma. Creo que es una mujer súper inteligente, muy bondadosa, con un corazón inmenso, que le va a ir súper bien”.

La presentadora Nagore Robles posa a su llegada a la primera edición de los premios Forbes Best Influencers 2022, hoy miércoles en Madrid. FOTO: Javier López EFE

“Hace poquito que ha publicado su novela, está ahora con ‘La Isla de las Tentaciones’ a tope y si además triunfa en el amor... ¡nada mejor que eso! Le deseo todo el bien del mundo y con todo el cariño”, sentenciaba.

“No queda mucha gente como Alba Carrillo hoy en día”

Además, Nagore Robles ha estrenado hoy su podcast ‘Nos hemos liado’, junto a Alba Carrillo. Un nuevo proyecto audiovisual que se emite en Mtmad y Mitele, y por el que confesó estar “súper contenta”. Y es que la colaboradora se deshace en elogios con su compañera de podcast: “Con Alba lo tuve claro, me preguntaron con quien quieres hacer esto y dije: con ella. Es una tía rápida, muy fresca, que no se casa con nadie, que no tiene filtro, es muy inteligente. Me lo voy a pasar muy bien con ella, no queda mucha gente hoy en día así; y en esta vida lo más valioso que tenemos es la libertad”.