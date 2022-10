La nueva ilusión de Sandra Barneda, tras Nagore Robles

Sandra Barneda vuelve a estar enamorada. Así lo asegura la revista “Lecturas” que publica, esta semana, las imágenes de la presentadora dando un paseo romántico por el parque del Retiro, en Madrid. Las fotos muestran la complicidad entre Barneda y una mujer con la que comparte su vida, tras su ruptura con Nagore Robles el pasado mes de febrero, tras seis años de convulsa relación. “El amor también significa aceptar los finales y dejar ir, aunque sea una decisión difícil”, escribió Barneda cuando rompieron.

Ya en 2019, Sandra y Nagore decidieron darse un tiempo, pero se volvieron a dar una nueva oportunidad poco después, ante la sorpresa de sus miles de seguidores. Pero finalmente no pudo ser y ambas han reconocido que han sido meses muy difíciles. Nagore pasaba una etapa difícil, sobre todo, tras su primer verano “soltera”, tiempo que ha aprovechado para superarse y plantearse retos, como el último que le llevó a prepararse y corre la maratón de Berlín.

Ya ha llegado el gran día. Pase lo que pase, yo ya me siento orgullosa. He luchado mucho por llegar hasta aquí. Ha habido mucho esfuerzo en cada entreno. Y cada sesión de rehabilitación para que mi rodilla (lesionada justo hace un año) se recuperara. Solo espero disfrutarla y ser consciente del día tan importante en mi vida en el que me encuentro”, aseguraba.

No obstante, el pasado verano le atribuyeron a Nagore Robles una relación con la famosa influencer Dulceida, algo que ella misma negó rápidamente, son solo amigas, y dejó claro que en esos momentos su corazón estaba desocupado. Sin embargo, Alba Carrillo incedió las redes sociales, y tal vez a la propia Sandra Barneda, con sus últimas declaraciones. “Ya está, no puedo más, lo reconozco. Nagore y yo nos hemos liado”, comentó la colaboradora televisiva.

Según la misma publicación, tras el paseo, la pareja pasó la tarde en casa de Barneda que vive, además, su mejor momento profesional tras la publicación de su nueva novela, “Las olas del tiempo perdido”, y tener en antena una nueva edición del reality “La isla de las tentaciones”.