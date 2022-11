Maxi Iglesias enloquece las redes: “Ya sabéis lo que me gusta una buena ducha...”

Cada vez que Maxi Iglesias sube una foto en Instagram en la que luce cuerpazo... consigue enloquecer a sus más de dos millones de seguidores en redes. Lo de menos es si está de vacaciones, promocionando un producto, haciendo deporte, o de “postureo”.... foto que publica el actor, foto que se convierte en viral. Y la última, en la que publicitaba una marca, no es para menos.

El actor ha posado sin camiseta, presumiendo de abdominales mientras se da una ducha. “Ya sabéis lo que me gusta una buena ducha…”, escribía junto a la imagen. Una publicación que no ha dejado indiferente a nadie. Incluido a algunos rostros conocidos como Roberto Leal quien no ha podido resistirse a comentarle: “¿Perdona? Quince botes para ponerme más fuerte que una caja de Listerine morado. ¡Titán!”.

También ha sido Eva Soriano que, ante la duda de no saber muy bien qué estaba promocionado, ha confesado que estaba encantada con la foto: “Me encanta este anuncio de... ¿esto es dentífrico? No sé tío me he distraído es que no sé qué pretendes”.

Hay quien ha optado por echarle humor en sus comentarios: “¿Alguien ha visto el jabón?”; “¿Cuántas habéis leído el texto?”; “¿Por qué cortaste la foto?”. Incluso algunos han sacado su lado más sensual y le ha ofrecido ducharse juntos: “Cuidemos el agua, bañémonos juntos”, una propuesta cuando menos “sostenible”.

El actor es un gran aficionado al deporte y lleva meses cumpliendo con una estricta rutina de ejercicios que está empezando a dar resultados más que notables.