Kate Winslet dona 20.000 euros a una madre para pagar la factura de la luz

Freya Hunter, de 12 años, sufre parálisis cerebral severa y debe recibir oxígeno por los problemas respiratorios crónicos que tiene. Su madre, Carolynne, de 49 años, refeló a BBC Escocia en octubre pasado que cuesta unos 7.600 euros anuales hacer funcionar la máquina y mantener la calefacción de su casa en Tillicoultry, al noroeste de Edimburgo. Pero las autoridades del condado de Clackmannanshire, donde la familia vive, le advirtió que la factura podría llegar a casi 20.000 euros el próximo año por el consumo de electricidad de su “hospital en casa”, debido a la crisis energética causada por la guerra en Ucrania. La historia llegó a oídos de la actriz británica Kate Winslet quien no dudó en donar esa cantidad de dinero a la familia de la niña a través de la página de GoFundMe y contactó a Carolynne Hunter para desearle lo mejor. La madre asegura que se sintió muy emocionada cuando la actriz de éxitos cinematográficos como “Titanic” o “Jude” intervino tras enterarse de su lucha personal. “Nuestra vida como familia ha sido muy traumática y me siento agotada en este momento de mi vida. Cuando escuché lo del dinero me eché a llorar, pensé que no era real. Todavía estoy pensando ¿es esto real?”, confesó.

La familia Hunter vive en una casa grande de protección oficial del gobierno en Tillicoultry por lo que hay espacio para el equipo que necesita Freya para su tratamiento. Pero la unidad no es energéticamente eficiente y la mujer debió apagar la calefacción en la mayoría de las habitaciones para ahorrar dinero. “Nos estamos congelando y todavía ni siquiera llegaron las temperaturas bajo cero”, admitió Hunter.

La mujer trabaja a tiempo completo con un salario moderado, por lo que no recibe el mismo apoyo que las personas con bajos ingresos. A Hunter también le preocupan posibles cortes de energía en invierno si se reduce el suministro de gas. Además de la parálisis cerebral, Freya depende de recibir oxígeno por sus problemas respiratorios, especialmente durante la noche.

La familia requiere de la ayuda de al menos dos enfermeras del Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS, por sus siglas en inglés) y de otro personal de apoyo. Este personal se encarga de monitorizar la frecuencia cardíaca de Freya, así como sus niveles de oxígeno y le realiza aspiraciones frecuentes para mantener sus vías respiratorias despejadas.