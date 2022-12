Isabel Pantoja, triste y sola por Navidad

No son buenos tiempos para Isabel Pantoja. La muerte de su hermano, Bernardo Pantoja, le ha hundido más aún en la tristeza que lleva arrastrando durante un tiempo y parece ser que no tiene ánimo de celebrar la Navidad. Así lo ha desvelado su hija, Isa Pantoja, a través de su cuenta de Instagram, después de ser preguntada por uno de sus seguidores si pasará las fiestas navideñas junto a su madre. “Ojalá, pero no tiene ánimos de Navidad, así que si ella quiere iremos a visitarla algún día y ya”, respondía la hermana de Kiko Rivera sobre el asunto.

La joven ha expresado que, tanto a ella o como a su hijo pequeño Alberto, le encantaría pasar estas fechas tan señaladas y familiares junto a su madre. Pero como todos bien sabemos, el clan Pantoja está más dividido que nunca y parece ser que Isabel Pantoja no ganas de fiestas ni de celebración. Al luto de la pérdida de su madre hace un año, Doña Ana, se le ha sumado el reciente fallecimiento de su hermano Bernardo Pantoja. Esto, junto a todos los frentes familiares que tiene abiertos, como la tirante relación que tiene con su hijo Kiko Rivera en estos momentos, han afectado mucho a la tonadillera, pasando por uno de sus momentos más complicados a nivel emocional y familiar.

Isabel Pantoja y su madre doña Ana FOTO: Gtres

Su hija Isa Pantoja si está ya en modo navideño y ha decorado ya toda su casa de Navidad junto a su hijo. La hija de la artista ha puesto el árbol y ha llenado su hogar de guirnaldas y adornos. La joven está muy ilusionada por la llegada de la Navidad y la disfruta de otra manera desde que es madre.

La hermana de Kiko Rivera también ha revelado que se va a mudar y va a abandonar el Puerto de Santa María para trasladarse a Madrid por motivos profesionales: “Me encanta el Puerto, pero por trabajo en un futuro me mudaré a Madrid. Al final, Mediaset está allí y puedo ir más seguido a los programas sin perder todo el día”, confesaba.