Ana María Aldón enfada a Ortega Cano tras recordar su pasado en la cárcel: “Me vi sola”

Tras varios meses de desencuentros públicos, parecía que la tensa situación entre Ortega Cano y Ana María Aldón se había calmado después de confirmarse que el matrimonio tomaba caminos separados. De hecho, incluso se han dejado ver juntos en alguna ocasión, demostrando que entre ellos sigue habiendo buena sintonía. Sin embargo, parece que la tormenta ha vuelto a desatarse a colación de unas declaraciones de la diseñadora sobre el nacimiento del hijo que tienen en común. La andaluza confesó en el programa “Fiesta” que se sintió “sola” porque cuando el pequeño José María llegó al mundo su padre estaba en la cárcel.

“Otra vez sola con un hijo. Me volvía a ver sola con una criatura”, señaló Ana María Aldón, comparando la situación con la que vivió tras el nacimiento de su primera hija, Gema. Sus palabras no sentaron del todo bien al diestro, y aunque no quiso intervenir en directo, sí se puso en contacto con la periodista Beatriz Cortázar para que le transmitiera su enfado a su todavía mujer: “Están muy dolidos. No están contentos con lo que han escuchado...”.

Además, la colaboradora desmintió, en boca de Ortega Cano, algunas partes de la historia que compartió Ana María Aldón: “Se ha descrito una situación con la que él no está para nada de acuerdo. José asegura que no existió la soledad que tú has descrito, que Aniceto y la persona que os ayudaba en casa estuvieron contigo. El aparthotel en el que estabas con tus hijos era muy digno, también que su cuñado era el que se encargaba de sus negocios, no tú”.

Ortega Cano y Ana María Aldón, con el pequeño José María

Como cabía esperar, a Ana María Aldón no le hizo ni pizca de gracia que el diestro la corrigiera en pleno directo, y estalló contra el padre de su hijo. “No tengo el derecho de haberme sentido sola. Lo que no entiendo es que cuando ha tenido que haber una reacción ante otras palabras no ha existido. A mí no me puede doler nada. Yo no tengo derecho, no lo he tenido nunca”, se quejaba.

Del mismo modo, la modista quiso matizar sus palabras y recalcó que, pese a la complicada situación que les tocó atravesar, ni a ella ni al pequeño les faltó de nada: “¿Alguien me ha escuchado decir que a mí que me faltara algo? Cuando yo hablo de soledad, lo que digo es que otra vez estaba sola sin mi familia y sin el padre de mi hijo... Mi todavía marido se va a esperar a que yo termine de hablar, porque a lo que me refería es que me vi otra vez sola con un hijo sin el padre. Estoy cansada de no tener derecho a nada, de no poder hablar de mi propia vida”.