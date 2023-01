La emotiva carta de Emi Huelva a su hermana Elena: “Viviré mi vida por las dos”

El pasado 3 de enero fallecía Elena Huelva, la influencer que visibilizó el sarcoma de Ewing al grito de ‘Mis ganas ganan’. Una triste noticia que conmocionó las redes sociales ya que, desde 2019 que comenzó a relatar su día a día, se ganó el cariño de más de 800.000 seguidores así como el de infinidad de rostros conocidos.

Una semana después del triste adiós a la joven sevillana, su hermana Emi Huelva, que ha sido su gran apoyo y pilar fundamental en su lucha contra el cáncer, ha publicado una emotiva carta en Instagram: “Te pienso y de fondo suenan muchas de nuestras canciones. Hace una semana que tuve agarrada tu manita por última vez, no puedo creerlo, pero es así. Hace una semana que no te puedo tocar, pero si puedo sentir tu alma y tu fuerza conmigo, la puedo sentir de verdad, es algo mágico”.

“Que injusto y cruel que no puedas seguir siendo feliz, porque lo eras, tú misma decías que eras feliz, que no querías irte. Te dije mil veces que prometía hacer todo lo que me pediste, y así lo haré, pero ahora solo tengo pena, porque no estás. A veces me llena de orgullo ver todo lo que has conseguido y sigues consiguiendo, pero a veces me lleno de tristeza de no poderlo compartir contigo. Gracias por todo que me has dejado, que es mucho”, escribe junto a una fotografía de ambas juntas.

“Esta enfermedad es un horror, lo es, pero tú has sabido en estos 4 años vivir, exprimir cada segundo al máximo, incluso teniendo días muy malos y noticias horribles. No sé cómo sacabas las fuerzas pero lo hacías, eres y siempre serás el mejor ejemplo de cómo enfrentarse a cada adversidad en la vida. Una vida que me has dado llena de recuerdos maravillosos, porque como tú siempre dices al fin y al cabo eso es la vida; los recuerdos con las personas que quieres, y yo tengo millones contigo”, prosigue Emi. “Echo de menos nuestras conversaciones, nuestros paseos, nuestros días de compras, nuestras tardes enteras en el sofá, nuestras escapadas a Madrid, nuestros conciertos, tus mensajes estando al lado enviándonos cualquier tontería, hacerte fotos, que me hagas fotos, escuchar música y bailar, cantar, nuestros días planeando y los días sin planear, en fin.. te echo de menos Elena, mucho”.

“Hoy solo puedo llorar y reír al ver nuestros vídeos y fotos, sonreír por todo lo que hemos vivido juntas y llorar por todo lo que nos quedó por hacer, que era mucho. Viviré mi vida por las dos, te lo prometí. Somos una, siempre ♥️Te siento ♥️ Gracias por ser el mejor regalo que me ha dado la vida. Como decíamos, la vida es escalar, sigue a mi lado porque ahora cuesta un poquito más. Solo pido más investigación para que hermanas como nosotras no tengan que separarse por una enfermedad así”, escribe Emi Huelva en una emotiva carta a su hermana Elena que ha conseguido erizar la piel de sus más de 312.000 seguidores.