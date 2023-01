El desgarrador último mensaje de Lisa Marie Presley, antes de morir

La hija de Elvis Presley, Lisa Marie Presley, falleció el pasado jueves tras sufrir un paro cardíaco. La artista pasó los últimos años de su vida angustiada por el suicidio de su hijo Benjamin, a los 27 años. Los paramédicos le practicaron resucitación cardiopulmonar a la cantante después de encontrarla en su casa de Calabasas, California, antes de llevarla al hospital para recibir tratamiento tras entrar en coma.

Su última publicación en las redes sociales iba dirigida a ayudar a otros a lidiar con el dolor de la pérdida de un ser querido. “Hola. En honor a que sea el Día Nacional de Concientización sobre el Duelo, escribí un ensayo sobre el Duelo que se publicó hoy en PEOPLE”, compartió.

“Pensé en publicarlo aquí con la esperanza de que cualquiera que necesite escuchar todo esto, ayude de alguna manera”.

“Este no es un tema cómodo para nadie, y es muy impopular hablar de él”, escribió. “Pero si vamos a lograr algún progreso en el tema, se debe hablar del duelo”.

“La muerte es parte de la vida, nos guste o no, y también lo es el duelo”, continuó. “El duelo no se detiene ni desaparece en ningún sentido, un año o años después de la pérdida. El duelo es algo que tendrás que llevar contigo por el resto de tu vida, a pesar de lo que ciertas personas o nuestra cultura quieran que hagamos. creer. No lo ‘superas’, no ‘sigues adelante’, punto”.

Lisa Marie confesó que “se golpea a mí misma incansablemente” y se culpa todos los días por la muerte de su hijo. Su principal consejo: apoyarse en los demás. “Aquí es donde encontrar a otros que hayan experimentado una pérdida similar puede ser el único camino a seguir. Grupos de apoyo que tengan su tipo específico de pérdida en común. Acudo a ellos y los reservo para otros padres en duelo en mi casa. Nada, absolutamente NADA quita el dolor, pero encontrar apoyo a veces puede ayudarte a sentirte un poco menos solo”.

Triste noticia

El jueves, la madre de Lisa Marie, Priscilla Presley, confirmó la noticia del fallecimiento de su hija en un comunicado a PEOPLE. “Es con gran pesar que debo compartir la devastadora noticia de que mi hermosa hija Lisa Marie nos ha dejado. Era la mujer más apasionada, fuerte y amorosa que he conocido. Pedimos privacidad mientras tratamos de lidiar con esta profunda pérdida. Gracias por su amor y oraciones. En este momento no habrá más comentarios”.

Su muerte se produce dos días después de su última aparición pública, en los Globos de Oro, donde apoyó a la estrella que ha interpretado a Elvis en la gran pantalla Austin Butler. Ya allí se la vio frágil y aferrada al brazo del actor.

Austin interpretó al famoso padre de Lisa Marie, Elvis, y solo dos días antes de su crisis de salud, ganó el Globo de Oro por su papel de rockero en la película biográfica homónima.