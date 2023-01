Chelo García Cortés, desolada por la muerte de uno de sus íntimos amigos

Chelo García Cortés está de luto. La periodista está atravesando unos días complicados después del fallecimiento de uno de sus mejores amigos el pasado martes 24 de enero, el cirujano Antonio Tapia, con quien mantenía una estrechísima relación desde hace más de 40 años. La colaboradora de ‘Sálvame’, además de dedicarle un mensaje de cariño a través del programa de televisión, también se ha querido despedir de él a través de su cuenta de ‘Instagram’ con un emotivo mensaje junto a una bonita foto de los dos.

“Quería pedirte un favor. Quiero darle un beso a la familia de Antonio Tapia porque ayer murió Antonio en Barcelona y uno de los motivos de la flema que tengo es de aguantar el tipo como puedo. Marmen, va por ti y por Antonio”, le dedicaba a la familia del fallecido, emocionada, Chelo García Cortés ayer en ‘Sálvame’. “Es un cirujano plástico muy bueno y reconocidísimo. Es de los grandes de la cirugía estética y plástica. Él empezó como cirujano reparador. Yo lo conozco desde el año 1976 y es un ejemplo de amigo” seguía diciendo la gallega, alabando la figura de Antonio Tapia.

“La familia biológica no la eliges porque es tu familia pero yo siempre he dicho que la familia que tú creas con tu pareja o con los amigos, sí. Yo siempre he dicho que Antonio es como mi hermano. Es un poquito más mayor que yo. Él iba a hacer ahora en junio 81 años. A ver es de los amigos eternos, yo he sido cómplice en muchas cosas y sobre todo, tanto Marta como yo, nos hemos sentidos siempre metidos en su familia”, relataba, devastada, recordando a su amigo.

Chelo García Cortés también desveló que viajó a Barcelona el martes para darle el último adiós a Antonio Tapia y despedirse de él como merecía. “Ayer hicimos después del Skype, que yo estaba un poco fastidiada, hicimos una cenita en un restaurante de Castelldefels donde comíamos siempre con Antonio el día de Navidad. Y, bueno, es una forma de decirle hasta pronto amigo, espéranos”, terminó diciendo la periodista, desconsolada y muy emocionada.

En su cuenta de ‘Instagram’, también le ha homenajeado con unas preciosas palabras: “Mi amigo mi cómplice mi hermano del alma tú banco está vacío esperando que podamos volver a ver el mar contigo . Te quiero infinito . Me duele pero se que estás a nuestro lado mi querido Antonio siempre a tu lado y de nuestra rubia favorita tu love @marmentapia. Amigo descansa y ríe con nosotros. Te quiero”.