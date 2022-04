Chelo García-Cortes abandona ‘Sálvame’ y carga contra la dirección tras ser acusada de deber dinero a uno de sus sobrinos

La tarde de este martes día 19 de abril ha sido especialmente complicada para Chelo García-Cortés. Desde el inicio del programa se ha ido adelantando que a la redacción había llegado una información que comprometería y mucho a la veterana de la colaboradora, algo que, en un primer momento, la catalana no se tomó demasiado en serio.

Chelo García Cortés en 'Quiero dinero', la nueva sección de Sálvame FOTO: La Razón

Ha sido Kiko Hernández el encargado de desvelar el contenido delicado que afectaría y mucho a la propia Chelo: “Se ha puesto en contacto con el programa un familiar al que hace tiempo le pediste 2.000 euros. Pasado un mes, se lo devolviste. Ese familiar es tu sobrino, quien dice que no tiene ningún problema en dejarte dinero, pero que en el momento más duro de su vida, cuando falleció su madre, tu hermana, perdió también a una tía. No ha tenido ni una llamada de apoyo o de consuelo. Desapareciste en ese momento y lleva un año sin saber de ti”, ha asegurado Hernández ante un total asombro por parte de la periodista: “Voy a optar por callarme, aunque esto es injusto y cruel. No voy a dar ningún tipo de explicación. No me merezco lo que se está haciendo en este momento”.

Chelo García Cortés"Me voy del programa" pic.twitter.com/TLSUqiZDoG — TVMASPI (@sebas_maspons) April 19, 2022

Siendo cada vez más consciente de lo que estaba sucediendo, Chelo no dudó en levantarse de su silla y en comunicar su decisión de abandonar el plató de ‘Sálvame’: “Tengo todo el derecho a decir que se acabó la historia”. Mientras atravesaba los pasillos de Mediaset, y a pesar de la insistencia de Jorge Javier para que recapacitase, la colaboradora comenzó a enfadarse cada vez más: “¡No tenéis piedad ni vergüenza! ¡Se acabó la historia! ¡Este tema no se toca, me parece vergonzoso!”.

“Hacéis mucho daño”, le ha dicho Chelo a la dirección de ‘Sálvame’, concretamente a Óscar Cornejo. Por si esto fuese poco, ha mandado una indirecta que muchos han relacionado con la famosa ‘Operación Deluxe’: “¡Paso de toda esta investigación, investigaros a vosotros!”, deslizó.