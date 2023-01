El comunicado de Marta Riesco con el que pone punto y final a su polémica vida virtual: “Me han llamado enferma o loca por defenderme”

Marta Riesco se ha convertido en una de las protagonistas de la semana a raíz de sus últimas manifestaciones en redes sociales. La periodista y reportera de ‘Fiesta’ no ha podido evitar publicar ciertos mensajes que no dejaban en buen lugar a Olga Moreno, ya que no entiende por qué para defenderla a ella tienen que atacar a su persona si ahora es Riesco la que hace feliz a Antonio David.

Marta Riesco, Antonio David y Olga Moreno FOTO: Gtres

Tras las numerosas críticas recibidas por muchos que han cuestionado su comportamiento, ha tomado la decisión de cerrarse Twitter por un tiempo, y así lo ha comunicado ella misma a través de un escrito en su cuenta de Instagram, donde acumula un gran número de seguidores.

“Me costó aceptar en terapia que no puedes agradar a todo el mundo. Que no puedes caerles bien, que no todos quieren ser tus amigos y que en un alto porcentaje aunque ni ellos ni te conozcan ni te hayan visto ni de lejos, si han decidido que te quieren odiar, lo harán. ¿y sabes qué? Que no puedes hacer nada al respecto. Absolutamente nada. Ellos solo quieren odiarte y pagar sus propias frustraciones contigo”, ha comenzado diciendo.

“A veces lloraba y decía: “Pero si es que no saben nada de mi” “¿Por qué se creen lo que cuentan de mi?. Y pensaba que tenia que hacer algo y batallar para hacerles ver que yo no era lo que decían. Con el paso del tiempo y después de leer mucho sobre este tema me di cuenta de algo, y es que quien quiere odiarte , lo va a hacer, con o sin razones. Y el rebelarme contra ellos o explicarles que las cosas no son así como las están pintando no sirve xa nada. Si han tomado su decisión irán a por ti con ella en firme” Estas últimas horas me he dedicado a responder a comentarios dañinos en twitter e intentado ir de justiciera ante tanta falta de respeto hacia mi. Para lo único que ha servido es para que sigan cargando contra mi o incluso llamarme enferma y loca por defenderme”, desliza la protagonista.

Es por eso, que no le ha quedado más remedio que tomar una decisión al respecto: “Como leí el otro día en una entrevista de Antonio Banderas, lo preocupante sería que la gente de mi alrededor pensara eso sobre mi o que me hicieran dudar de sí soy o no soy una buena persona. Como se lo que soy y el amor y la alegría que desprendo y que tengo en mi vida, he decidido quitarme twitter para no dar a esas personas la carnaza que quieren a mi costa. En Instagram soy profundamente feliz porque aparte de trabajar en ellas, conozco a gente increíble. Volveré por allí cuando la ley ponga orden ante tantos delitos injustificables de odio y acoso. Os quiero y ahora voy a divertirme”, concluye.