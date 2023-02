La visita de Ortega Cano a la casa de soltera de Ana María Aldón

Ana María Aldón y Ortega Cano firmaron hace unos días definitivamente el divorcio. A ojos de la ley ya vuelven a estar solteros, aunque ya habían comenzado vidas diferentes desde que anunciaron su separación el pasado mes de octubre después de unos meses muy turbulentos para el ya exmatrimonio. Por el bien del hijo menor que tienen en común, José María, la pareja ha tramitado una separación amistosa, ya que, por encima de todo, esta el bienestar del joven y han evitado, a toda costa, que sufra más de lo necesario en este proceso.

Esta tarde, Ana María Aldón, ha desvelado en el programa ‘Fiesta’ de Telecinco, del que es colaboradora, que hoy mismo se había visto con José Ortega Cano. “He estado esta mañana con él” ha reconocido a sus compañeros. Además, para sorpresa de todos, ha asegurado que el diestro tiene pensado visitar próximamente la nueva vivienda de la colaboradora de soltera que comparte con su hijo pequeño en El Casar, Guadalajara, a escasos 50 kilómetros de Madrid. “Yo se lo propuse en su día y sabe que cuando quiera puede ir. Él me ha dicho que desea ver dónde vive su hijo” ha dicho con mucha naturalidad.

Ana María Aldón y Ortega Cano FOTO: Gtres

Lo cierto es que Ana María Aldón está muy ilusionada con este nueva etapa en la que, por fin, tiene el control al 100% de las riendas de su vida. “Tengo que decir que hace diez años que yo dejé mi casa propia para convivir con otros. Ahora vuelvo a tener las mismas manías que tenía hace diez años. Con los días voy comprobando que voy a peor. No dejo ni una taza en el fregadero, ni una miguita en el suelo y todos los días recojo la ceniza de la chimenea”, decía feliz sobre su hogar.

Además, ha admitido que el año pasado, el 2022, fue uno de los peores de su vida y ahora, por fin, está resurgiendo de nuevo. “He pasado algunos de los peores momentos de mi vida. No quería vivir, pero quién me iba a decir en el mes de junio que iba a dar este paso tan importante. No se puede imaginar nadie lo que he pasado y todo el esfuerzo y el sacrificio que conlleva esto”, ha confesado. Aún así, ha terminado con un mensaje de esperanza para toda la audiencia:” Se puede. Se lo digo a todas las personas que están pasando por momentos duros. Tenemos que poder”.