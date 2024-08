Las 5 llamadas de urgencia de Mariló a Isabel Pantoja en plena madrugada

Isabel Pantoja continúa copando titulares, por mucho que desee permanecer en un discreto segundo plano y que tan solo se hable de sus conciertos. Después de ver cómo en Albacete no ha logrado la aceptación que esperaba, al no llenar el recinto y tener tan solo 1.500 fieles aplaudiéndola, las cosas se han precipitado para ella. Su deseo es vender Cantora de una vez por todas, ver solucionados sus problemas económicos y comenzar una nueva vida en Madrid, lo que pasa por dejar atrás las trifulcas y decepciones del pasado. Pero parece una tarea imposible, pues ahora que había tomado la determinación para asegurar su paz, su teléfono no ha parado de sonar a horas intempestivas de la madrugada. Era un tema serio, se trataba de localizar a la tonadillera de urgencias y desde el otro lado del teléfono esperaba el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Al final la cantante no descolgó el auricular.

Portada de la revista "Lecturas" con Isabel Pantoja y Mariló de la Rubia Lecturas

Así lo ha narrado la periodista Leticia Requejo en ‘TardeAR’, sin querer poner sobre la mesa la urgencia médica que había obligado a los médicos a llamar a Isabel Pantoja tan insistentemente. Más teniendo en cuenta que el reloj marcaba las 5:30 horas de la madrugada de este 28 de agosto y que los médicos se vieron forzados a tan inesperada decisión, sabiendo lo difícil que sería llevar a buen término la aventura de hablar con ella por teléfono en plena noche: “Hay varios intentos por parte de ellos sin respuesta”, asegura la colaboradora, que mantiene que también Agustín Pantoja fue llamado, con idéntico resultado.

Ante los infructuosos intentos de los médicos de ponerse en contacto con los hermanos, al final probaron suerte marcando el número de Mariló de la Rubia. La que fuese íntima amiga de la cantante hasta que una trifulca con Agustín les separó, lleva varios meses alejada del foco mediático y también de los pasos de su amiga. Al comprobar la gravedad del asunto que deseaba tratar el citado hospital cordobés, Mariló no dudó en ayudarles a encontrar una forma de contactar con la tonadillera y la familia. Incluso ella llamó cinco veces a Isabel, además de mandarle numerosos mensajes de texto informándole de la urgencia de localizarla a tiempo. Lo mismo hizo con Agustín, escribiéndole mensajes. Él los leyó, pese a ser a altísimas horas de la madrugada. Optó por no responder nada.

Además, aunque han preferido mantener en secreto qué le sucedería a Isabel Pantoja y por qué su salud requería tanta urgencia por parte de los médicos, parece que la cantante ha rechazado la ayuda. Al menos eso es lo que mantiene la periodista del programa de Ana Rosa Quintana, que dice que la tonadillera no estaría siguiendo las indicaciones de sus médicos, pues su principal deseo es cumplir con su público y continuar regalando su talento sobre los escenarios. Tiene una agenda que cumplir y muchas complicaciones ha vivido ya este verano, lo que ha puesto en peligro su gira por el 50 aniversario de su carrera. Problemas de salud, otros con la organización de los conciertos y otros varios ajenos a ella y su equipo. Ya no está dispuesta a que se hable de más cancelaciones o que su salud esté en el foco mediático, ahora quiere hacer simplemente lo que más le gusta, además de que necesite el dinero para poder pagar su nueva vida en Madrid.