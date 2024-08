Entorno de Mariló de la Rubia reacciona a las indirectas de Isabel Pantoja: "No hay vuelta atrás"

Isabel Pantoja volvía a los escenarios este fin de semana. Después de meses en los que ha especulado sobre su salud, la tonadillera se encuentra inmersa en una gira que celebra su 50º aniversario en la industria musical y fue por todo lo alto ya que logró agotar las entradas, aglutinando a todos sus fans. Sin embargo, no todo es oro lo que reluce y durante uno de sus shows en Castellón, se sirvió de sus canciones para lanzar indirectas.

Mariló e Isabel Pantoja Gtres

Algunas de ellas se creen que serían hacia Mariló de la Rubia: ambas, durante años, fueron inseparables, pero de un día para otro su amistad se rompió y ninguna de las dos quiso aclarar los motivos. La cantante modificó la la letra de tres de sus temas en lo que se cree que eran indirectas hacia su examiga. "Se me olvidaba que... tú y yo ya no nos hablamos", "Todo acabó pero me quedan mil heridas en mi alma", "Pero vas a extrañarme, poquito o mucho, vas a extrañarme", "Pero un día se marchó y todo terminó", fueron algunas de las frases que dijo subida al escenario.

La respuesta de Mariló

Después de esto, la comunicadora Leticia Requejo de 'TardeAR', se puso en contacto con los allegados de Mariló de la Rubia, y según contó, la escritora no está para nada interesada en retomar su vínculo con la artista. "Me dicen que a Mariló de la Rubia le da absolutamente igual. Ella tomó la decisión de alejarse de la familia porque los Pantoja son oscuros. El tren de Mariló jamás va a volver a pasar por la estación de Isabel Pantoja", mencionó la colaboradora en el programa de Telecinco y agregó que le dijeron que Mariló vive ahora "más tranquila y feliz" que antes. "No hay vuelta atrás, está haciendo su vida alejada de Isabel", zanjó.

Mariló de la Rubia, centrada en su carrera

Son muchas las especulaciones que ha habido acerca del origen del distanciamiento, pero ninguna confirmada. Mientras que Pantoja de nuevo se impone sobre los escenarios, de la Rubia también se ha centrado en su carrera como escritora. De hecho, fue también Leticia Requejo la que contó hace unos meses que había decidido escribir su tercer libro donde podría también hacer alusión a Pantoja. "Ha ganado tiempo y su prioridad es dedicárselo a ella misma. Ha decidido escribir su tercer libro y sería una continuación. Hay una protagonista donde, efectivamente, es Isabel, pero me cuentan que el libro no tiene nada que ver con Isabel Pantoja, ni con su relación". De momento, queda esperar.