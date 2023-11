El abogado de Rafael Amargo le abandona cabreado: “Solo le interesa cuánto cobrará por las exclusivas”

Rafael Amargo no está atravesando, ni mucho menos, por un buen momento. Hace dos semanas se conocía la decisión judicial de su ingreso en prisión ante el elevado “riesgo de fuga” que existía, pues no se ha presentado a las últimas citas judiciales para dar fe de que no ha abandonado el país sin consentimiento previo. Estos movimientos, entendidos como una manera de retar o desafiar las órdenes impuestas, han determinado que se convierta en un preso más en la cárcel de Soto del Real. Aquí estará a la espera de que se celebre el juicio, pero también deberá aguardar entre rejas a encontrar un nuevo abogado que defienda su caso, pues el que tenía hasta ahora, Jaime Caballero, ha decidido presentar su renuncia este mismo viernes, muy cabreado con la actitud desplegada por su cliente.

El bailarín Rafael Amargo a su salida de la Audiencia Provincial de Madrid. Borja Sánchez-Trillo EFE

“Su único interés es saber cuánto le van a pagar por una exclusiva”, ha llegado a sentenciar el letrado de Rafael Amargo, que ha concedido una contundente entrevista a ‘Voz Populi’. No comprende la preocupación de su defendido por la repercusión mediática que tiene su caso o por cómo sacarle un rendimiento económico, cuando ni tan siquiera ha leído el escrito del recurso de súplica que presentó al juez su abogado para tratar de liberarlo de prisión preventiva: “Es una falta de respeto para cualquier profesional que se precie”, sentencia.

El abogado de Rafael Amargo confiesa que “no aguanta más” al frente de este caso por la actitud de su cliente. Eso sí, no le desea ningún mal y confía en que pueda solucionar sus líos con la justicia, aunque ya no sea tarea suya la de salvarle: “Espero que mi recurso prospere, pero no seré yo quien vaya a Soto a recogerle a la salida”, manifiesta en su entrevista. Y es que no comprende del todo cómo su representado ha expresado su miedo a la prensa, que le ha llegado a provocar ataques de pánico y ansiedad, con su interés por conceder entrevistas y exclusivas y sacar un pellizco de estas intervenciones.

Rafael Amargo Gtres

Para Jaime Caballero, la preocupación de Rafael Amargo debería ir mucho más allá de si podrá conceder exclusivas o no a su salida de prisión o si podrá rentabilizar su paso por prisión. Y es que el bailaor se enfrenta a un complicado proceso judicial que podría terminar con una sentencia de nueve años de cárcel, tras haber sido acusado de un supuesto delito de venta de estupefacientes en su domicilio de Madrid. El artista flamenco asegura que todo es mentira, que en su casa hay mucha alegría, pero que él no es quien se la proporciona a aquellos que pasaban por allí, pues todo lo que tiene él es “para consumo propio”. El próximo 8 de abril deberá probar todo esto y aclarar por qué la investigación policial determina lo contrario y le hace presunto responsable de un delito.