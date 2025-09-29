El accidentado regreso de Paloma Cuevas a Madrid: el surrealista vídeo de su llegada a Barajas

Paloma Cuevas ha estado celebrando su cumpleaños por todo lo alto. La socialité alcanzó los 53 el pasado 11 de septiembre y organizó una gran fiesta en el lujoso hotel Four Seasons de Madrid, a la que no faltaron sus padres, Victoriano Valencia y Paloma Díaz; sus hijas Paloma y Bianca; y amigos íntimos de la ex de Enrique Ponce, como Margarita Vargas y Luis Alfonso de Borbón, Patricia Cerezo, la joyera Cristina Yanes, Gema Ruiz, o Raúl González y Mamen Sanz.

Desde entonces, Cuevas ha estado alejada del foco mediático, seguramente disfrutando de varios días de desconexión junto a su pareja, Luis Miguel, en México u otro lugar apartado que les brinde la intimidad que tanto anhela la pareja.

Pero a su regreso a Madrid, Paloma Cuevas no ha podido evitar ser interceptada por un reportero de la agencia Europa Press. Siendo fiel al hermetismo que siempre la caracteriza, ha evitado contestar a las preguntas sobre su supuesta boda con Luis Miguel, limitándose a dar las gracias por las felicitaciones que el periodista le ha hecho llegar por su cumpleaños.

El resultado ha sido una cómica persecución de no más de dos minutos por las cintas del aeropuerto, en la que las prisas han jugado una mala pasada a Cuevas, cuyas gafas de sol han caído al suelo. Entre risas, se ha agachado a recogerlas para seguir con su carrera mientras el reportero se disculpaba con ella. “Nada, nada”, decía ella para quitar hierro al asunto.

El caso es que, una vez más, Paloma Cuevas ha eludido las cuestiones sobre su supuesta boda con Luis Miguel, un enlace cuyos rumores suenan con fuerza desde hace tiempo pero que parece no llegar nunca. Incluso hay quien dice que el cantante y la socialité ya se han casado en secreto en Las Vegas, informaciones y habladurías que, de momento, no se confirman desde el círculo íntimo de la pareja.

Por ahora, Cuevas disfruta de las bodas en calidad de invitada. La última a la que acudió fue la semana pasada, donde lució un espectacular diseño de Rosa Clará, la firma con la que colabora. “Os deseo todo el amor. Días inolvidables, llenos de amor, emotividad, generosidad, buena energía y magia, mucha magia. Gracias, muchas gracias por momentos tan inolvidables, queridísima familia”, escribió junto a varias fotos y vídeos de las nupcias, de las que se desconoce si acudió acompañada de Luis Miguel.