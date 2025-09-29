Jennifer Lopez habla como nunca de su divorcio de Ben Affleck: "Es lo mejor que me ha pasado"

Jennifer Lopez no acostumbra a hablar con tanta franqueza de su vida privada. Por eso, sus recientes declaraciones han causado un auténtico terremoto mediático. La artista, siempre impecable en sus apariciones públicas, ha decidido poner palabras a lo que durante meses fue un silencio cargado de especulaciones: su divorcio de Ben Affleck. Y lo ha hecho sin dramatismo asegurando que aquella separación fue, paradójicamente, "lo mejor" que le ha sucedido en la vida.

El marco elegido no podía ser más significativo: una entrevista con el periodista Lee Cowan para el programa CBS News Sunday Morning, espacio que combina la calma con la profundidad. Allí, JLo habló sin rodeos del final de una historia de amor que parecía escrita para la eternidad, un romance renacido después de casi dos décadas y seguido con devoción por millones de fans en todo el mundo. Pero la vida, como ella misma reconoció, "tenía otros planes".

Un final inesperado para la pareja más seguida de Hollywood

Cuando Jennifer Lopez y Ben Affleck decidieron darse una segunda oportunidad, el público creyó presenciar la materialización de una fantasía colectiva: la de un amor interrumpido que, finalmente, lograba imponerse al paso del tiempo. Con bodas, proyectos compartidos y alfombras rojas memorables, "Bennifer" parecía vivir su capítulo definitivo. Sin embargo, la realidad fue más compleja.

Jennifer López y Ben Affleck Instagram

"Fue muy duro separarme del amor de mi vida", confesó la artista, que no ocultó la dificultad de aquellos meses. Sin embargo, lejos de instalarse en la nostalgia o en el resentimiento, Lopez eligió un relato luminoso: "Me cambió. Me ayudó a crecer de la forma en la que necesitaba crecer". Una declaración que no solo sorprendió a sus seguidores, sino que abrió un nuevo capítulo en la narrativa pública de la intérprete.

Entre el set y la intimidad

El divorcio coincidió con el rodaje de "El beso de la mujer araña", un proyecto cinematográfico de gran carga emocional, en el que Affleck figuraba como productor ejecutivo. Esa coincidencia entre lo personal y lo profesional añadió un matiz aún más intenso a la ruptura.

"Cada día en el set, cuando interpretaba este papel, era tan feliz… y luego, en casa, nada estaba bien. Simplemente pensaba: ‘¿Cómo puedo lidiar con esto?’", recordó Lopez, mostrando la dicotomía de vivir un éxito artístico en paralelo a una vida privada convulsa.

La cinta, que se estrenó en el Festival de Sundance el pasado enero -justo el mismo mes en que se hizo oficial su divorcio-, acabó simbolizando un punto de inflexión en su vida. De aquel contraste doloroso, Jennifer extrajo la convicción de que incluso las rupturas más duras pueden ser semillas de transformación.

Hoy, Jennifer Lopez atraviesa un momento de plenitud. Con una gira mundial que ha llenado estadios, una agenda de estrenos cinematográficos y una marca de belleza que refleja su visión de la feminidad y el cuidado personal, la artista se proyecta con fuerza hacia el futuro.

"Ha mejorado mucho desde entonces. Está muy feliz y agradecida por todo lo que tiene en su vida", aseguró recientemente una fuente cercana a People. Su círculo íntimo confirma que la etapa posterior a la separación no ha sido de lamentos, sino de reinvención: un terreno en el que Lopez siempre se ha movido con naturalidad.

La intérprete de "On the Floor" sabe bien que cada reinicio es también una oportunidad para afianzar su identidad. Lejos de ser una herida, el divorcio se ha convertido en un motor para crecer, tanto en lo personal como en lo artístico.

El mensaje de una estrella resiliente

Lo que en su momento pareció el fracaso de una historia de amor idealizada, hoy se revela como un capítulo imprescindible en la vida de Jennifer Lopez. La cantante, actriz y empresaria ha transformado el dolor en aprendizaje y, desde esa madurez, comparte una lección que va más allá de lo sentimental: la importancia de reconciliarse con el cambio, aunque duela.

Quizá por eso sus palabras resuenan tanto. Porque detrás de la estrella global, de los vestidos de alta costura y de los focos, está una mujer que se permite reconocer su vulnerabilidad y, a la vez, convertirla en fuerza. Jennifer Lopez no solo habla de un divorcio, habla de la capacidad infinita de empezar de nuevo.