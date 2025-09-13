¿Preparan doble boda Paloma Cuevas y Luis Miguel?

El rumor es insistente. Paloma Cuevas y Luis Miguel podrían estar preparando una doble boda en Madrid y Ciudad de México. La primera por lo civil en la capital madrileña, seguida por una gran fiesta con amigos y familiares de la exmujer de Enrique Ponce, y la segunda en la capital azteca con las amistades del cantante. Es un proyecto de vida a medio plazo, aunque sus protagonistas llevan todo con la mayor discreción y no se pronuncian al respecto.

Una fuente muy cercana del círculo de amigas de Paloma nos desvela que "la boda se va a celebrar en unos meses. Ellos dos ya han hablado de casarse, y las hijas de Paloma están encantadas con Luis Miguel, con el que se llevan estupendamente. El es muy cariñoso con ella y se las ha sabido ganar totalmente".

De hecho, esta semana coincidían en la fiesta del cincuenta y tres cumpleaños de la socialité en un hotel del centro de la capital madrileña, el lujoso Four Seasons, con invitados como Raúl González o Cristina Yanes. Esta última es la mayor confidente de la hoy diseñadora.

Paloma Cuevas celebra su 53 cumpleaños con una fiesta íntima junto a Luis Miguel y sus mejores amigos Europa Press

Paloma, Luis Miguel y las niñas entraron directamente por el garaje, eludiendo así a los reporteros que les esperaban pacientemente en la entrada del establecimiento.

Días antes, Cuevas había comido con sus padres y sus hijas en una celebración cumpleañera más íntima.

Los padres de Paloma Cuevas a su llegada al Four Seasons de Madrid Gtres

En el caso de Enrique Ponce se sabe que también tiene planes de boda con su actual pareja, la almeriense Ana Soria, pero todo se lleva bajo la más estricta intimidad. La pareja ha optado por el alejamiento del mundo mediático y lleva una relación rodeada del mayor secretismo.