La advertencia de Gloria Camila a Carlo Costanzia para que no engañe a su amiga Alejandra

Gloria Camila Ortega lanza un mensaje a Carlo Costanzia que parece una advertencia: “que cuide a Alejandra y la quiera bien”. La hija de Ortega Cano y Alejandra Rubio mantiene una buena relación desde hace años, y la primera se alegra mucho de que su amiga haya encontrado el amor.

Pero, habida cuenta del polémico “currículum” amoroso del hijo de Mar Flores, Gloriaca se muestra un tanto cauta ante el inicio de esa relación sentimental y confía en que Carlo no engañe, como parece ser que hizo a su última novia, a Alejandra. La palabra infidelidad le persigue.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia Gtres

Evidentemente, a Terelu Campos, madre de la anterior, por lo que se rumorea, no ve con buenos ojos este incipiente noviazgo. Y le habría dicho a su hija que vaya con cuidado no sea que se lleve un fuerte desengaño.

En cuanto a Mar, no suelta prenda cuando le preguntan sobre la nueva novia de su hijo, pone cara de póquer y hace caso omiso a las cuestiones que le plantean los reporteros. Además, si es cierto que no mantiene una amistosa relación con Terelu, mayor motivo para no entrar en detalles.

Se desmarca totalmente de las andanzas sentimentales de su hijo mayor, con el que también, dicen, estaría distanciada. Ni se les ve juntos ni hay fotografías que demuestren una armonía familiar.