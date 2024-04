Alba Carrillo, muy triste, reconoce su último fracaso amoroso: rompe con Álex Coves

Alba Carrillono tiene mucha suerte en el amor. Aunque bien en cierto que ha vivido intensas historias con alguno de los chicos más cotizados de nuestro país, lo cierto es que sus relaciones no terminan de cuajar. Así le ha vuelto a suceder una vez más con Álex Coves, por el que apostó a finales de 2023 y con el que acaba de anunciar su inesperada ruptura. Fue a través de un vídeo resumen de su año cuando dio a conocer que su corazón estaba ocupado. Lo hacía de forma sutil al principio, destacando los proyectos profesionales y personales que habían marcado sus últimos años, para rematar con el detalle de que estaba de nuevo enamorada: “Y he conocido a Álex, que me vuelve loca”. Sus redes echaban humo ese día, casi tanto como ahora que ha decidido compartir que está de nuevo soltera.

Alba Carrillo y Álex Coves en República Dominicana instagram

Son contadísimas las veces que la mejor amiga de Rocío Carrasco ha hablado en público de este amor. Tan solo pequeños detalles de sus días más felices junto a él, como sus escapadas románticas, como la que realizó hace poco al hotel Landa, en Burgos, y donde cedió parte del protagonismo a su amado. Ahora vuelve a hablar de él a corazón abierto, aunque lo hace para confirmar que Álex Coves ha dejado un vacío en él, tras haber salido precipitadamente de su vida, como así ha hecho este sábado al programa de TVE, ‘D Corazón’.

El último novio de Alba Carrillo ha dejado de gozar de tal consideración, como así se ha propuesto dejar claro ella misma en la mañana de este sábado. No lo tenía planeado, o al menos no dio la impresión. Se encontraba en el citado programa comentando el divorcio que han anunciado mediante comunicado oficial Nicolás de Grecia y Tatiana Blatnik. Todos participaban en la tertulia y desgranaban los entresijos de la ruptura, sin saber que una de sus colaboradoras tenía la suya propia atesorada a modo de secreto. Ha sido su compañero Pelayo quien ha tirado de la manta: “Desde que hemos visto la noticia de la última pareja que se divorcia en Grecia he notado que a Alba se le ha cambiado la cara”. Tenía razón.

Alba Carrillo y Álex Coves Instagram

Alba Carrillo se sintió señalada y notó como el piloto rojo de la cámara se encendía para ponerla en primer plano. Intentó echar balones fuera, pero no coló. Por eso tuvo que responder a la pregunta directa: “¿Sigues en pareja?”, a lo que ella respondió con un contundente “no”. Eso sí, no se quedó en la mera confirmación y quiso dejar claro que, pese a que no ha pasado unos días buenos, al final tiene experiencia en esto de superar fracasos amorosos y en ello se encuentra ahora una vez más: “No, bien no estoy. Cosas que pasan. Estaba súper feliz. No ha sido una cosa tormentosa ni nada de eso, pero esta semana ha sido un poco complicada”, reconocía. Jordi González, al ver que su colaboradora estaba pasando un mal trago y para no contribuir a su tristeza, le quiso insuflar ánimos: “Pues mira, next, si alguien no está a tu altura, que no te agache”. Algo que no ha ayudado demasiado a que subiera su espíritu festivo, aunque sí para que reconozca que, por el momento, quiere estar un tiempo sola y sin pensar en romances que luego le dejan con el corazón herido.