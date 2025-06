Manuela, la hija de Alejandro Sanz, saca las uñas para defender a su padre

No están siendo días fáciles para Alejandro Sanz, después de que se le haya acusado sin matizar de cuestiones que se dejaban en el aire con malicia. Quien fuese una de sus mayores fans, Ivet Playá, se cobraba su venganza al dejar entrever cuestiones muy peliagudas. Después, la joven de 26 años se vio obligada a matizarse a sí misma y dejar claro que en sus encuentros sexuales con el cantante no hubo delito alguno, que ella era mayor de edad y que las relaciones fueron en todo momento consentidas. Sin embargo, el daño ya estaba hecho.

El cantante tiene la firme intención de pararle los pies, poner los puntos sobre las íes y llevar a su fan ante la justicia para que explica aquello que deja entrever entre indirectas y medias acusaciones. Ella asegura sentirse “engañada, utilizada, humillada y sucia” por lo que ha vivido con el artista, aunque en ‘De viernes’ tan solo llegó a acusarle de un comentario desafortunado sobre los moratones en sus piernas o al proponerle un trío con otra persona que, ante el rechazo de ella, él no insistió de más. Nada delictivo, pero sí muy polémico. En medio de todo esto, Manuela, su hija, ha querido salir en su defensa.

Manuela, la hija de Alejandro Sanz, toma partido

Son muchas las muestras de cariño que ha recibido el cantante en estos días. Muchos compañeros de profesión han sacado la cara por él. También sus fans le han demostrado que siguen incondicionalmente junto a él, a pesar de las vagas revelaciones de Ivet Playá. Ahora, también la familia se ha pronunciado. Ha sido Manuela, la hija que tuvo junto a Jaydy Michel, quien ha querido romper su silencio en medio del huracán mediático que le sobrevuela.

Story de Manuela con la mano de su padre, Alejandro Sanz Instagram

Lo hace para dejar claro que siempre estará a su lado y que es su gran apoyo en mitad de la tempestad. Con una sola palabra es suficiente: “Siempre”, escribe sobre una imagen de sus respectivas manos entrelazadas. Sobran mayores explicaciones. Todos entienden a qué se refiere y cómo no ha perdido la fe en él, con un gesto sencillo, pero contundente, que no ha dejado indiferente a nadie. La joven diseñadora no suele ser muy dada a este tipo de interacciones o a entrar en polémicas, pero ha considerado necesario mostrarle su apoyo de manera pública, después de que su padre se haya sincerado tan solo unas horas antes.

Alejandro Sanz, contundente: “No soy un miserable”

Alejandro Sanz, con gran pesar, ha dejado clara su postura en su batalla mediática –y próximamente judicial- con Ivet Playá. Este martes 24 de junio se ha puesto en contacto con sus fieles seguidores para agradecerles su apoyo, además de dejar constancia de que entre sus errores no están los que quiere plantear su ahora enemiga: “Nunca os voy a fallar, jamás me plegaré a abusos y no consentiré que nos falten el respeto de manera tan ruin. Somos porque queremos ser, pero nos defendemos todos juntos, porque tenemos códigos. Hay quienes se arrugan y quienes huyen para adelante, pero no permitiré que nos tomen por ingenuos”.

Ivet Playá hablando de Alejandro Sanz De viernes

El cantante hacía alusión de manera indirecta a lo que estaba sufriendo con lo planteado por Ivet Playá: “Nosotros sabemos y no se me ocurre mejor forma de celebrar nuestro día, que defender la verdad por encima de todo. No soy perfecto, tengo muchos defectos, pero uno de ellos no es ser un miserable. Hago música, a eso me dedico. Claro que siento vergüenza cuando exponen mi privacidad, pero no pienso dar un paso atrás. He pasado por momentos muy malos y en esos momentos he sido muy vulnerable, pero creedme que esto no va a hacerme dudar ni un momento de lo bello que hemos construido”.

“Os quiero, soy vuestro y no puedo estar más feliz. No hay un segundo de lo nuestro que pueda estropear la maldad de nadie. Y, por último, las lociones de Mercadona no sé si llevan alcohol, pero el único olor que me molesta es el del azufre. Sigamos a lo nuestro, disfrutemos de lo bello, de lo bueno. Como dijo mi primo David antes de morir, lo único que me importa en la vida son las buenas personas. Feliz día mi familia bella”, se despedía Alejandro de sus fans.