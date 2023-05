Alba Díaz confirma su ruptura con Alberto García: "Nuestros caminos iban a lugares diferentes"

Alba Díaz Martín vuelve a estar soltera. La hija de Vicky Martín Berrocal ha confirmado su ruptura con Alberto García a través de un story de Instagram después de que uno de sus seguidores le preguntase si seguía con el futbolista. La influencer, siempre tan sincera, ha contestado a la pregunta y ha desvelado los motivos por los que han decidido poner punto y final a su noviazgo.

"Alberto y yo ya no estamos juntos. Es una persona maravillosa y la respetaré y acompañaré siempre pero desde otro lugar. Somos jóvenes y como cualquiera de vosotras pues descubriendo el amor que unas veces sabe bien y otras no tanto", ha comenzado explicando la hija de Manuel Díaz 'El Cordobés'. Sobre los motivos, la joven ha asegurado que no hay mucho que contar: "Siento deciros que no hay mucho más salseo, simplemente nuestros caminos iban a diferentes lugares. Son cosas que suelen pasar y no tiene nada de malo, es parte del proceso de la vida". Para terminar, ha querido agradecer a todos sus followers todos los mensajes que ha recibido sobre el asunto: "Gracias por tantos y tantos mensajes de las que ya os lo olíais desde hace un tiempo, sois medio brujas. A veces me conocéis mejor que personas que llevan en mi vida años y años".

Alba Díaz y Alberto García en la plaza de toros de Navalcarnero GTRES

Alba Díazno ha especificado en el mensaje cuando se produjo exactamente la ruptura pero lo cierto es que, desde hace un tiempo, no publicaba ningún contenido con Alberto García, con el que ha mantenido un discreto romance. Fue a principios de enero de este año cuando salió a la luz su relación y la joven confirmó su romance con una fotografía de ambos. "No es el cómo ni es el cuándo pero nos han pillao’. Bastante parecido a lo que nos pasó cuando nos encontramos. No fue ni el cómo ni el cuándo, pero si quién. Lo llaman serendipia y yo lo quiero llamar suerte. Gracias por estar, pero sobre todo por ser", escribía junto a la imagen.

Después de este momento crucial y de hacerse pública su relación, la hija de Vicky Martín Berrocal ha compartido con todos sus seguidores sus planes con Alberto García y sus continuos viajes a Murcia, ciudad en la que reside el futbolista. Fue el pasado 25 de marzo cuando la pareja daba un paso más en su romance y hacían su primera aparición pública oficial en Navalcarnero. La influencer acudía con el deportista a la localidad madrileña para ver torear a su padre. La pareja acaparó todas las miradas y fueron los protagonistas de la jornada por sus constantes muestras de cariño y la complicidad que existía entre ambos. Pero ahora parece ser que las cosas han cambiado y, tan solo dos meses después, Alba Díaz y Alberto García ha decidido tomar rumbos separados.