La exnovia de Carlo Costanzia denuncia las mentiras que más le dolieron

El nombre de Carlo Costanzia está en boca de todos desde hace unas semanas. Su resurgir llegó cuando quiso abrirse en canal y narrar los capítulos más oscuros de su vida, marcada por las drogas y los problemas con la justicia. También se pidieron responsabilidades, siendo su madre, Mar Flores, protagonista indiscutible de la polémica. Pero ahora el joven actor y cantante es noticia por el apasionado beso con Alejandra Rubio que ha causado furor en el mundo cuore. Los protagonistas al fin han hablado, ella para defender a su nueva ilusión y él para confirmar lo que en la portada de ‘Semana’ era evidente. Pero también la exnovia de Carlo ha entrado en escena. Ya lo hizo con graves acusaciones este mismo miércoles, pero ahora se ha sentado en el plató de ‘TardeAr’ para charlar con Ana Rosa Quintana.

Jeimy, exnovia de Carlo Costanzia TardeAR

Su nombre es Jeimy y esta vez no oculta su identidad al ofrecer su testimonio. Después de tres años manteniendo relación con Carlo Costanzia, esta terminó de forma traumática en enero cuando ella le echó de su casa y terminó llamando a sus padres y a la policía. Esta joven de Tarragona de 28 años está confusa con la relación que su ex ha iniciado con Alejandra Rubio, al menos por el hecho de que el día antes de la publicación de las fotos él la escribió para declararle su amor y pedirle una nueva oportunidad: “Me prometía cosas muy grandes. El dolor es que yo estoy con medicación y no estoy trabajando y estoy intentado salir adelante y que él me escriba para decirme según qué cosas cuando él esta con otra persona. No sé si es para machacarme”.

“El día antes de que saliera esa foto él ya sabía que estaba saliendo con esa chica. Y me escribe diciendo que no puedes creer lo que estamos viviendo”, recuerda una nerviosa Jeimy, que dice haber sido engañada y siente que han jugado con sus sentimientos. Y eso que ella mantiene que le ha ayudado mucho: “Le he dado de todo. No tenía nada y le he dado todo. Estoy nerviosa. Cría que con una buena mujer a su lado saldría adelante y sería una nueva persona, pero no fue así. Para él no era una relación, porque yo vivía en Tarragona, él estaba en Madrid. Él decía que tenía necesidades y estaba con chicas. Yo me enteraba, volvía…”, se quejaba la exnovia de Carlo Costanzia, que ha hablado de varias presuntas infidelidades que habría perdonado.

Jeimy con Ana Rosa Quintana TardeAR

Aun así, terminó echando a Carlo Costanzia de su casa. Él aseguraría que no tiene quién le ayude, pero ella reclama que su familia debería estar ahí para él: “Él tiene mucha familia que podría haberle ayudado. Él se rompió la rodilla y yo estuve ahí. Su madre vino, le deseó buena suerte y se fue. Su padre igual. Yo me quedé. Le di la comida. Él me decía que yo iba a ser la madre de sus hijos, la única con la que iba a tener familia, eso era a lo que yo me aferraba, pensando que en algún momento iba a salir bien. Pensaba que iba a cambiar. Lo he sostenido toda su vida. Le he dado mi hogar. Le he presentado a mi familia. Todo lo que podía necesitar. Le ofrecí pagar un patinete, porque no se podía mover porque a mí sí me daban los préstamos. Pedí dinero para que pudiera moverse”. Aun así, no quiere dar la impresión de que actúa por despecho: “Yo no quiero que esto afecte a lo que tiene ahora. No quiero que rompan. A ella no la tengo ni que nombrar, solo estoy contando mi realidad”, sentencia.