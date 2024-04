Rocco Costanzia ‘vende’ a su hermano Pietro ante el juez: le deja solo con la culpa

Los hermanos Costanzia han dejado de ser una piña. Al menos sí cuando ha comenzado los problemas judiciales que podría terminar con una larga sentencia a prisión por el supuesto intento de asesinato de otro joven de 23 años en Turín. El autor material de la agresión con un machete de 50 centímetros es Pietro Costanzia, que ocasionó graves heridas al chico que se había atrevido a enviarle fotografías de alto voltaje a su novia. Terminó en el hospital y con una pierna amputada por lo sucedido. Mientras tanto, Pietro huyó del lugar y se refugió en un hotel donde se registró con nombre falso, aparentemente, según cree las autoridades italianas, con la inestimable ayuda de su hermano Rocco. El mismo que ahora ha tenido que declarar en el juzgado en una vista previa para determinar su grado de implicación en el caso que ha conmocionado la opinión pública italiana y española.

“No sabía que mi hermano Pietro tenía un machete consigo, no lo vi golpear”, asegura Rocco ante el juez en la que es su primera declaración oficial en el juzgado. La maquinaria judicial está en marcha para determinar qué sucedió con exactitud la trágica tarde del 18 de marzo en un barrio de la periferia de Turín y quiénes estuvieron involucrados. Como parte de su estrategia de defensa, tal y como recogen desde ‘Look’, el menor de los hermanos Costanzia ha declarado de forma voluntaria para demostrar que está colaborando con la justicia y así aspirar a la libertad. Algo que pasa por echarle toda la responsabilidad a Pietro, que se verá solo en el inminente juicio contra la dura acusación de intento de asesinato, posesión de armas y sustancias ilegales, además de obstrucción a la justicia por eliminar pruebas y darse a la fuga.

Desde el citado medio español han destacado las deficiencias en la estrategia seguida por Rocco Costanzia y su abogado, Giuseppe Del Sorbo. La idea era demostrar que el pequeño del clan no tenía nada que ver con el asunto y que ni mucho menos podría ser considerado cómplice de la grave agresión en la que el joven casi muere desangrado por la pierna amputada. Pero no le ha salido del todo bien la jugada. En la vista en la que ha prestado declaración voluntaria también estaba la parte acusadora, la Fiscalía, encarnada por los fiscales Mario Bendoni y Davide Pretti, quienes han puesto en duda el testimonio de Rocco, destacando que “es imposible” no ver cómo su hermano Pietro llevaba un machete de 50 centímetros consigo cuando acudió al lugar de los hechos. Y es más, llevaron a la sala un arma de las mismas características para que pudiese comprobar su gran tamaño y lo difícil que resulta ocultarla, por lo que piden cargos también contra él.

Así, ambos hermanos se enfrentarían juntos a una posible resolución condenatoria por intento de asesinato. Tampoco le ha servido el punto clave de cómo se llevó a cabo su huida. Mantiene que fue a pie, cuando vio el alcance de lo sucedido, lo que para la defensa es una prueba de que no ha tenido nada que ver. La Fiscalía, de nuevo, pone en entredicho su versión. Hay testigos que mantienen que ambos hermanos se marcharon del lugar juntos sobre la moto en la que llegaron, mientras otros aseguran que tan solo Pietro Costanzia iba en la scooter y Rocco echó a correr.

Sea como fuere, la parte acusadora quiere poner sobre la mesa el carácter premeditado del asalto con trágicas consecuencias. Mantienen que el mayor había planeado sus movimientos y pidió ayuda al pequeño, “con el objetivo de herir mortalmente a la víctima, sorprendiéndola por detrás, mientras se encontraba indefensa en la vía pública junto con su novia”. Con ello, si logran encontrar evidencias que prueben esta posibilidad, Pietro Costanzia se enfrentaría a una pena de prisión nunca inferior a tres años. La duda está en Rocco, que con este movimiento de su abogado en el que quiere demostrar su entera disposición a colaborar con la justicia, podría demostrar su inocencia o tan solo ver reducida su condena si es declarado cómplice de lo sucedido. Aun así, su padre, Carlo Costanzia, seguramente no está nada contento con lo sucedido, aunque culpe de todo esto a la prensa que tan solo informa de los movimientos delictivos de sus vástagos y cómo avanza la investigación que determinará su negro horizonte judicial.