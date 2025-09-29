Rectificación
Alessandro Lequio desmiente tajantemente que tenga "grabaciones de famosos con chicas exhuberantes"
Una información publicada por este diario que desde el equipo legal del italiano niegan de forma categórica
El pasado 22 de septiembre de 2025, bajo el titular “La grave acusación de Mar Flores a Alessandro Lequio: ‘Tiene grabados a famosos con chicas exuberantes’”, este diario publicaba una información recogida en el programa “No somos nadie” por María Patiño y Kiko Matamoros. Estos dos aseguraron que Alessandro Lequio podría tener en su poder vídeos de “famosos con chicas exhuberantes” o grabaciones de sus encuentros pasados con Mar Flores.
Una información que desde su despacho de abogados desmienten tajantemente y por la que LA RAZÓN publica la siguiente rectificación:
“Con relación al artículo publicado con fecha 22/09/2025, bajo el título “La grave acusación de Mar Flores a Alessandro Lequio: ‘Tiene grabados a famosos con chicas exuberantes’”, se ha puesto en contacto con nosotros su abogado para solicitar la rectificación de dicha publicación en el sentido de que:
- Don Alessandro Lequio no ha grabado ni tiene grabaciones de famosos con chicas exuberantes.
- Don Alessandro Lequio no tiene vídeos de gente conocida.
- Don Alessandro Lequio no ha grabado a Doña Mar Flores, ni a ningún famoso”.
✕
Accede a tu cuenta para comentar