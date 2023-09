Lequio no tiene intención de acudir al bautizo de su nieta

Mucho tienen que cambiar las cosas para queAlessandro Lequio acuda al bautizo de su nieta Anita, a la que aún no conoce personalmente a pesar de que la niña tiene ya cinco meses. El italiano se ha desmarcado completamente de la existencia de la cría, que es la hija póstuma de Aless, fallecido el trece de mayo del 2020 víctima de un cáncer.

La ceremonia religiosa podría celebrarse a mediados del mes de octubre en la iglesia de Nuestra Señora de La Moraleja, un templo cercano al domicilio de Ana García Obregón, abuela de la criatura.

Ana Obregón Instagram

La presentadora y actriz ya ha mostrado su pesar ante la actitud esquiva de quien fuera su pareja y padre de Aless, y le lanza un mensaje muy directo: “las puertas de mi casa están abiertas para que vengas a conocer a tu nieta”. De momento, no hay respuesta.

Desgraciadamente, y según diversas fuentes, la relación entre Obregón y Lequio no pasa por buenos momentos, y hace mucho tiempo que no se ven. Ella esperaba que el abuelo aprovechara sus vacaciones de verano para conocer a su nieta, algo que no ha llegado a ocurrir.