Alessandro Lequio lo tiene claro: Genoveva Casanova traicionó a Federico de Dinamarca

Dinamarca está bajo un huracán, pero nada tiene que ver con el clima. La tempestad tiene nombre de mujer, Genoveva Casanova, y azota el país escandinavo en formato reportaje fotográfico, compartiendo escena con el príncipe Federico de Dinamarca. El heredero al trono danés, casado con la princesa Mary, que este miércoles estaba especialmente ansiosa a juzgar por sus gestos en público, ha tratado de mostrar normalidad. Sin embargo, las fotografías publicadas por la revista ‘Lecturas’ y la información de que tras el paseo por las calles de Madrid terminaron haciendo noche en casa de ella, han supuesto todo un escándalo mundial. Y son muchas las incógnitas, como puede ser saber cómo se captaron las imágenes de la polémica. Alessandro Lequio lo tiene muy claro y no dada en señalar a la mexicana.

El conde italiano ha querido mostrar su convicción de que los paparazzi que seguían los pasos de la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo sabían muy bien qué se iban a encontrar. Al menos esta es su opinión, muy contundente, que está causando un gran revuelo en las redes sociales, entre aquellos que critican su postura y esos otros que ven claras sus sospechas. “Yo entiendo a Federico, porque la gente que conoce a Genoveva Casanova me cuenta que es una mujer con una dulzura muy especial. Qué casualidad que siempre la despliega en hombres con una gran proyección mediática. Lo que si es cierto es que Genoveva suma muchos enteros y eso da para pensar en una única dirección”, mantiene en ‘Vamos a ver’.

Alessandro Lequio cree que las fotos en sí son una traición llevada a cabo por la que fuese la nuera favorita de la duquesa de Alba. “En estos casos siempre hay que preguntarse a quién beneficia esto. A él desde luego que no. Esto da que pensar en una única dirección”, deja entrever el colaborador, cuya opinión es reforzada por su compañera Isabel Rábago: “A ella”, sentencia la periodista.

Alessandro Lequio Vamos a ver

Sin embargo, el presentador Joaquín Prat quiso poner sobre el tapete que los paparazzi han tenido sus frutos después de largas horas haciendo guardia y siguiendo los pasos de la mexicana: “Yo no tengo por qué dudar de la palabra de un profesional que dice que tiene un encuentro fortuito con una pareja, en un barrio donde es habitual que los paparazzi den vueltas”, trata de equilibrar la balanza. De hecho, quiso felicitar a su colaboradora, Sandra Aladro, por el buen hacer de los fotógrafos de su agencia Gtres: “Dar mi enhorabuena a Sandra Aladro y a su agencia por el reportaje, es un verdadero hit. Algo huele a podrido en Dinamarca”.

No obstante, Genoveva Casanova ya ha defendido su amistad con el príncipe Federico de Dinamarca y alude a muchos años de buen trato. Eso sí, quiere dejar claro que no hay “relación de tipo romántica” entre ellos. Lo hace mediante un contundente comunicado de prensa en el que anuncia acciones legales para proteger su honor. También sobre este escrito oficial Alessandro Lequio ha opinado, siendo muy crítico con la forma en la que ha tratado de salir airosa del atolladero: “Su comunicado me parece lamentable. El comunicado de Genoveva Casanova es absurdo, porque niega algo que nadie ha dicho. Porque nadie ha hablado de relación romántica en ningún momento”, quiere subrayar el conde italiano.