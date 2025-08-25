Álex García, el gran amor de Verónica Echegui: una pareja de cine durante 13 años de relación

El mundo del cine español y la cultura está de luto. La actriz Verónica Echegui ha fallecido a causa de un cáncer este domingo 24 de agosto a los 42 años en el Hospital 12 de Octubre de Madrid tras unos días ingresada.

Una pareja de cine

Más allá de su impecable carrera en el mundo de la interpretación en el cine español, Verónica Echegui conformó durante más de 13 años una de las parejas más mediáticas y admiradas de nuestro país con el también actor Álex García. Guapos, talentosos y exitosos, se les comparaba con Penélope Cruz y Carlos Bardem.

Verónica Echegui y Álex García Javier Ramírez Europa Press

Verónica y Álex comenzaron su relación e 2010, durante en el rodaje de "Seis puntos sobre Emma". La pareja, a pesar de la discreción con la que vivió su historia de amor, acaparaban todas las miradas en los photocalls. En 2022, la actriz se alzó con su primer Premio Goya a Mejor Dirección de cortometraje por "Tótem Loba" y le dedicó unas románticas palabras en su discurso: "Álex, que lo coproduce, ha estado conmigo desde el principio. Siempre está. Mi amor, ¡cuánto me alegro de estar creciendo a tu lado! Te amo".

Fue en julio de 2023 cuando la revista "¡Hola!" anunció su ruptura tras 13 años de relación. "Tanto tiempo ya, que ahora siento que aquella era otra persona. Y luego te conocí. Y éramos dos monos con pistolas, dos inconscientes que ni se olían el viaje que estaban iniciando... Y ahora, no solo he descubierto el verdadero significado del amor , sino que lo siento correr por todas las células de mi ser cada día, a tu ladito gitano. Gracias a todo lo que he aprendido contigo y a través de ti. Gracias, mi amor", le dedicaba la actriz en por el 38 cumpleaños del actor en 2019.

Una inesperada pérdida

La capilla ardiente se instalará en el Tanatorio de La Paz de Madrid y su familia ha pedido privacidad en estos momentos tan dolorosos por la pérdida de Echegui. Figura clave en el mundo de la cultura de nuestro país, saltó a la fama con "Yo soy la Juani" de Bigas Luna, film que le dio su primera nominación en los Premios Goya a Mejor Actriz Revelación.