Álex Reyes, de "hijo de" a actor: "Mi apellido no me ha ayudado. A los directores les da igual quién soy"

Alejandro Reyes es famoso desde que nació, pero intenta huir de la etiqueta de «hijo de Ivonne Reyes» para labrarse un futuro como actor. Está trabajando duro y formándose junto a los mejores. Atiende a LA RAZÓN recién llegado de Buenos Aires, donde participó en un curso junto a Matías de Luna, director de casting de proyectos exitosos como la serie «El Marginal», todo un fenómeno en Argentina: «Me gustó mucho la experiencia fue muy divertido».

¿En qué parte del proceso se encuentra?

Estoy con Paco Sepúlveda, mi profesor, con el que sigo formándome. Es un curso espectacular porque habla mucho de la deconstrucción del personaje. También estoy estudiando mucho y escribiendo mi propio cortometraje, porque él me ha enseñado a confiar en mis impulsos. Quiero que me dirija él, porque yo no tengo ni idea. Quiero que sea algo abstracto, a lo Gaspar Noé, para que la audiencia reflexione. Estoy disfrutando de este momento en el que me encuentro antes de pensar en si me llaman para algún proyecto o qué voy a hacer con mi vida.

¿Cómo maneja la frustración mientras le sale algo?

Tengo la suerte de que ya tengo material, he hecho varios cortometrajes y proyectos. Estuve en «Balas y katanas», una película candidata a los Premios Goya. Creo que lo estoy haciendo bien, y tengo a un representante que me ha conseguido muchos casting, que hay actores que ni siquiera pueden audicionar. Cuando me dicen que no, básicamente lo acepto. Cuando tocas muchas puertas, al final una siempre se abre. Me da igual si me dicen que no, estoy seguro de que alguien me dirá que sí. Forma parte del entrenamiento como actor, y con miles de millones de personas en el mundo, al final le gustarás a alguien seguro.

¿Algún proyecto que le apetezca especialmente?

Me encantaría hacer cualquier tipo de género, pero soy fan del terror. En España no hay mucho terror, pero lo que se hace, se hace muy bien. Se podría explotar más. Me encantaría poder producir algún día una película de terror.

¿Y algo que no haría nunca? ¿Se arrepiente de su paso por la televisión?

No me arrepiento, pero no volvería porque no me gusta. No valgo para la tele, no tengo el perfil y no encaja con lo que quiero hacer ahora, pero respeto profundamente a la gente que trabaja ahí. Es otro tipo de mundo. Ir a «Supervivientes» me valió para darme cuenta de que ese no era mi terreno ni mi espacio, pero fue una puerta que se me abrió a experimentar y ver cómo funciona. La producción fue increíble, igual que los compañeros, y siempre lo voy a tener en mi corazón y mi mente.

¿Cree que su apellido le ha ayudado de alguna forma en su camino actoral?

Para nada, cero. El tiempo me ha dado la razón. Por ser «hijo de» la gente piensa que tienes más contactos y que lo vas a tener más fácil, pero como actor yo me he formado mucho. De hecho, todavía no he estado en ningún proyecto grande. Lo que me gusta de esta carrera es que no todo vale. No cualquiera puede ser actor, hay que trabajar mucho. Me he reunido con productores y directores y les da absolutamente igual quién sea. Tienes que valer.

¿Algún proyecto personal que también tenga en mente?

Tengo una lista importante de cosas por hacer, pero sobre todo quiero poder trabajar como actor y, algún día, tener una casa en el norte de España. Me gustaría tener unos terrenos y hacer mi propia casa. Amo el norte.