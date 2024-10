Ivonne Reyes entrevista a su hijo Alejandro: "No considero que tenga el perfil para un personaje de televisión"

Ivonne Reyes estrena una nueva entrega de su podcast en LA RAZÓN "La Mirada de Ivonne", en el que acerca al público a la vida personal y profesional de la presentadora. A lo largo de cada capítulo, la comunicadora trata de diferentes temáticas como el amor, la maternidad o la alimentación saludable, entre otros temas de cuidado personal y psicología, contando siempre con especialistas de las diferentes materias.

Después del parón de vacaciones de verano, Ivonne Reyes contó con invitados de primer nivel y que más han dado de qué hablar este último año como Carlitos Páez, supervivientes de la tragedia de los Andes, o Felipe González Otaño, el actor que interpreta a Paéz en la película "La sociedad de la nieve" o Elena Tablada, una de las mujeres más buscadas de la crónica social de nuestro país, que no dudó en sentarse con la presentadora para hablar de algunos episodios desconocidos de su vida y tratar diferentes temáticas como el feminismo y la igualdad.

En el anterior episodio, profundizó con Guillermo Rodríguez Navarrete, más conocido como Nutrillermo en redes, doctor y experto en nutrición que acumula más de 1.7 millones de seguidores en Instagram, toda una eminencia dentro de su campo, sobre hábitos alimenticios saludables, poniendo el foco en el azúcar y los ultraprocesados. "La gente piensa que el azúcar es algo dulce que endulza la vida y realmente yo solo veo enfermedad y muerte. El azúcar es, probablemente, responsable directo de al menos siete de cada diez problemas", explicó Nutrillermo en el podcast.

En este nuevo episodio, Ivonne Reyes se enfrenta a una de las entrevistas más personales y especiales de toda su carrera en el mundo de la comunicación. Ya que el 8 octubre la presentadora cumplió años, ha querido contar con su hijo, Alejandro Reyes, para hacer un capítulo especial y que la gente conozca su lado más personal en profundidad. Actor de profesión, lo cierto es que el joven está centrado en su carrera en el mundo de la interpretación y no suele conceder entrevistas.

Durante esta charla madre e hijo, ambos han desvelado algunos detalles desconocidos de su relación, como cuando Ivonne se enfada con Alejandro cuando éste la rabiar y le lanza una chancla. "Lo aprendí de mi madre", reconoce la presentadora. "Es intenso, yo lo amo, pero ya que has dicho que yo me enfado...", añade. Ambos, a lo largo de la entrevista, han derrochado buena complicidad e incluso se han cambiado los papeles, entrevistando Alejandro a su madre.

Sobre su paso breve -pero intenso- paso por televisión, (recordemos que el actor estuvo en "Supervivientes" en 2020) Alejandro Reyes desvela que él es un "showman" pero solo en la ficción, cuando se convierte en diferentes personajes. "No me gusta la televisión, no me siento identificado y no va conmigo. No considero que tenga el perfil para un personaje de televisión (...) A día de hoy, la televisión la respeto totalmente y me encanta, pero ya he pasado por ahí. Me ha abierto puertas y estoy muy agradecido, pero no me siento del todo identificado porque yo no tengo nada que contar ni debatir en la actualidad en la televisión. No me siento cómoso, no me atrae", explica Alejandro Reyes. Eso sí, admira profundamente a su madre y lo ha expresado públicamente en el podcast, muy orgulloso de la trayectoria de Ivonne en los medios de comunicación, declarándose su mayor fan.