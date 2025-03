Alice Campello estrena nueva casa en Madrid tras una titánica reforma integral

Alice Campello está muy ilusionada por las buenas nuevas que le rodean en este inicio del 2025. Después de un convulso 2024 en el que su vida se desmoronó, al romper su matrimonio con el padre de sus cuatro hijos, Álvaro Morata, ahora la vida parece que le sonríe de nuevo. Comenzó el año con una reconciliación que todos esperábamos y que ellos preferían no dar por cierto, hasta que al final la evidencia no les dejó más remedio. Están de nuevo enamorados, compartiendo sus días en familia como si nada hubiese sucedido. Por el bien de sus hijos y por esos ocho años de amor en los que han formado equipo, han entendido necesario darse una nueva oportunidad. Pero la influencer no quiere alejarse demasiado de Madrid, ciudad en la que se sentía cómoda y donde quiere seguir teniendo fijado su hogar.

Aunque la vida le lleve a otras ciudades, la empresaria italiana siente la capital española como su rincón predilecto. Especialmente por tener aquí una espectacular casa. Más espectacular ahora que le ha sometido a un proceso de remodelación integral que acaba de terminar. Para ella, esto es “un sueño hecho realidad, porque llevamos años trabajando en ella y por fin podemos disfrutarla”, ha anunciado feliz desde la revista ‘Hola’. Está emocionadísima al poder desvelar los detalles de la nueva vida que le ha dado a su propiedad, tras pasar por chapa y pintura y amoldarlo a sus gustos y necesidades.

Los detalles de la casa de Alice Campello y Morata

“Ha sido un proceso largo y complicado, porque también nosotros vivíamos en diferentes partes del mundo y seguir los trabajos era casi imposible”, reconoce la mujer del futbolista. Ha llovido mucho desde que se fijaron en ella y decidieron comprarla, aunque no se ajustaba del todo a lo que deseaban. Aun así, vieron el potencial que tenía la inversión que, tras someterla a una reforma integral, sería perfecta para refugiar en ella su familia numerosa. Ahora que por fin han terminado las obras y ha podido ver el resultado, no esconde estar enamoradísima de su residencia de ensueño.

“Cuando la compramos era completamente diferente, pero me enamoraron los espacios y cómo estaba distribuida. Luego la reformé por completo por dentro y la he hecho a mi gusto. He elegido todos los materiales. Todo está elegido por mí, súper pensado y cuidado, y también he contado con la ayuda de Gonzalo Aquerreta. Hemos tardado mucho tiempo también porque quería que cada detalle fuera realmente especial. Quería entrar aquí y decir que es la casa de mis sueños”, presume Alice Campello en la citada revista.

La influencer dice no haber disfrutado esta casa aún

“Me gustaría vivirla un poquito más, porque hemos estado muy poco tiempo en ella. Aprovecho cada momento que tengo libre para venir aquí a disfrutarla, pero, obviamente, falta vivirla todavía. En todas las casas en las que hemos estado teníamos dibujos de los niños en la nevera, pero aquí aún no hay nada, falta aún vida, pero sí que refleja nuestra personalidad y las cosas que nos gusta hacer”, continúa detallando.

Alice Campello no ha podido sacarle todo el provecho que esperaba a su inversión, pues el pasado verano rompía con Álvaro Morata, quien ponía rumbo a Milán. Ella permaneció en Madrid, pero al final siguió al padre de sus hijos, también ahora que han fijado su residencia en Estambul, tras fichar por el Galatasaray. Sobre este vaivén, la italiana reconoce verse “feliz y muchísimo más madura que hace unos años. Creo que, al final, siempre he vivido muchas cosas muy rápidamente y eso me ha hecho madurar mucho. Tengo 30 años, pero siento realmente que tengo una experiencia de muchísimos años más. Y estoy muy contenta”, sentencia.