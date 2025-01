Álvaro Morata y Alice Campello confirman su reconciliación con una romántica foto

Álvaro Morata y Alice Campello se han dado una segunda oportunidad. La pareja, que anunció a través de un comunicado que habían decidido poner punto y final a su matrimonio en buenos términos en agosto de 2024, ha confirmado su reconciliación con un romántico posado en Instagram. Tanto el futbolista como la influencer han compartido la misma foto en sus respectivas cuentas de esta red social. Morata, además, ha añadido un emoticono de un corazón.

Ha llamado mucho la atención que ambas publicaciones tienen los comentarios limitados, a pesar de la feliz noticia. Tras una breve ruptura, el futbolista y la influencer retoman su relación sentimental, tan solo cinco meses después de su sonada separación. Fue el 12 de agosto de 2024 cuando Morata decidió emitir un comunicado oficial confirmando que Alice y el ya no estaban juntos. Después de 7 años de matrimonio y cuatro hijos en común, la pareja decidió tomar caminos separados.

Ayer, a última hora de la tarde, Javier de Hoyos anunció en "Ni que fuéramos Shhh" que Álvaro Morata le había confirmado su reconciliación con Alice Campello. "Rompieron este verano, se especularon muchos motivos y muchos creíamos que no iban a volver, pero han cambiado las cosas y el amor lo supera todo", desveló el periodista. "Ha sido muy generoso conmigo todos estos meses. Le he mandado la información de la prensa italiana y le he pedido que fuera generoso una vez más y me ha contado que sí, que se están dando una nueva oportunidad".

Semanas de rumores

Después de semanas de rumores y especulaciones sobre un acercamiento entre ambos, ha sido Álvaro Morata el encargado de confirmar que ha retomado su matrimonio con Alice Campello, la mujer de su vida. Al igual que la ruptura, ha sido el futbolista el portavoz de la pareja. Muy emocionada, la influencer italiana ha compartido en storys algunos mensajes de cariño hacia ambos tras conocerse su segunda oportunidad por parte de amigos. "El amor por bandera. Os lo merecéis amigos, os queremos mucho", ha escrito uno de ellos, mensaje que ha añadido a sus historias Campello.