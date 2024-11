Alonso Aznar y Renata Collado: una boda sin ruido

Cuenta atrás para la boda de Alonso Aznar y Renata Collado en Mérida, la capital de Yucatán en México. Sera el próximo 7 de diciembre y, como nos han asegurado, será una celebración sin exclusiva ni difusión mediática, más allá de la que las amistades quieran publicar en sus redes sociales. No hay prohibición ni se requisarán los móviles, aunque sí se ha aconsejado, para mantener la privacidad que quieren los protagonistas y sus familias, es discreción en las publicaciones. Las amistades lo saben porque algunos de los invitados, como los hermanos Cortina Lapique, Felipe y Carlos, también quisieron esa intimidad en sus enlaces.

Hablamos de todo ello con Alonso Aznar, que desde su mayoría de edad eligió no tener vertiente pública. «No me gusta tener que hablar de mi boda, que es un tema muy personal. Entiendo vuestro interés, pero nunca he hablado de mi vida personal ni laboral. Hay artículos que se publican que me hacen daño porque me perjudican laboralmente. Trabajo desde hace quince años fuera de España y muchas veces se da un tono frívolo. Estoy feliz, es lo único que puedo decir». Quiere seguir en el anonimato. Vive en Miami con su novia Renata, que tampoco quiere visibilidad.

Alonso Aznar y su novia Renata Collado Gtres

Para los invitados mexicanos es diferente porque la repercusión será por parte de Renata. Sus padres forman parte de la élite empresarial y cultural de México. La madre, Mónica Cima, es una reconocida fotógrafa muy involucrada en temas medioambientales relacionadas con el cambio climático. El padre, Pablo Prudencio Collado, forma parte del mundo empresarial a través del sector de la inversión y vinculado a la familia Chedraui, dedicada al sector minorista a través de sus supermercados. Como detalle, la compañía tiene 400 sucursales en México y más de 100 en Estados Unidos. Esta familia formará parte de la lista de invitados y, por lo tanto, tendrá una repercusión importante en la prensa del país.

En el caso de las amistades de José María Aznar y Ana Botella, estará suscrita a los más íntimos. Por parte de Renata, se sabe que una de sus mejores amigas es Michel Salas, la hija de Luis Miguel. Fue una de las damas de honor y en la suya como réplica afectiva tendrá un papel destacado. A diferencia de España, donde solo hay testigos, en México, el papel de las íntimas de las novias es muy importante y están muy representadas. Del círculo español se espera a Álvaro Falcó e Isabelle Junot, alguno de los hijos de Ruiz-Gallardón, amigos desde la infancia, y quien no puede faltar son Carlota Pérez-Pla y Pedro Bravo. Nada se sabía de la vida afectiva del pequeño de los Aznar Botella y fue precisamente en esa fecha, 26 de julio de 2021, cuando por primera vez aparecieron juntos como pareja oficial. A partir de ese día, acudieron a diferentes celebraciones, como fue el enlace de Álvaro Falcó e Isabel Junot, en Plasencia.

Según hemos sabido, no se esperan nombres destacados del PP de la época presidencial, más allá de los que mantienen una relación personal con Aznar. Por parte de Ana Botella, la lista puede ser más numerosa dada la amplitud de su familia. Pero el hecho de que sea en México, con el consiguiente desembolso económico, reduce los asistentes que vuelen desde España. Nada que ver con lo que fue el enlace de su hermana Ana, cuando el padre y padrino era presidente de Gobierno.

La boda del pequeño de la casa es más parecida a la del hermano mayor, José María, con Mónica Abascal. Fue una celebración discreta a puerta cerrada en la finca El Campillo, en El Escorial, donde la mayoría de los invitados eran jóvenes del círculo amistoso y laboral de ambos. Quedan lejos los tiempos en las que las celebraciones nupciales las organizaban los padres. Como nos confirman, «Alonso y Renata están totalmente involucrados en ese día donde comienza su proyecto de vida como familia. Lo que quieren es que todo el mundo disfrute y puedan conocer el país. Para los que vuelan desde Madrid y resto de Europa (Reino Unido, Francia e Italia), hay preparadas fiestas alternativas y rutas turísticas por la zona durante los días que permanezcan en Yucatán. La discreción como marca de los novios. Solo enviaron un mensaje a sus amistades anunciándoles la noticia: «Estamos absolutamente emocionados de embarcarnos juntos en este bello viaje y vuestro amor y apoyo significa todo para nosotros. Vuestra presencia en nuestra boda es el mejor regalo que os podríamos pedir. Gracias desde el fondo de nuestro corazón por vuestra bondad y generosidad».