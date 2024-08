Así sobrevive al duelo Alice Campello por su ruptura con Álvaro Morata

Álvaro Morata y Alice Campello ejemplificaban el amor mismo, el vínculo más hermoso del panorama patrio. Ocho años de amor y cuatro hijos en común eran el resultado de su sólida relación, pero parece que no era todo un camino color de rosa, aunque así lo mostrasen en las redes sociales. La realidad escondía una cotidianeidad que incluía también problemas y una profunda crisis que no han logrado superar. Así, tras tomar la dura decisión de separar sus caminos y acordar los pormenores de qué sucederá con sus vástagos, redactaron un escrito para dar por buenos los rumores de ruptura. Ahora cada uno trata de recomponer su vida a su manera, con sus propios tiempos. Él fichando por un nuevo club, el Milán, presumiendo ya de nueva camiseta y nuevo futuro. Ella, centrada en su papel de madre, refugiándose en tan difíciles momentos en sus hijos, como así ha mostrado en sus redes sociales.

Aunque no pueden seguir siendo marido y mujer, como así hicieron siete de sus ocho años juntos, siempre serán una familia. Un detalle que ambos han destacado, pues por encima de todas las diferencias que les han alejado como pareja, siempre tendrán por encima de todas sus decisiones lo mejor para sus hijos. La italiana hablaba de “incomprensiones mal gestionadas” al contextualizar el final de su matrimonio, mientras él prefiere alejar la atención en los motivos, para centrar el interés en lo que está por venir más allá de su vida amorosa. Algo que pasa irremediablemente por el fútbol, su gran pasión y su principal refugio en tiempos convulsos. Algo que, para la empresaria, supone centrarse en sus cuatro hijos: los mellizos Alessandro y Leonorda, así como Edoardo y Bella, de 5, 3 y 1 años respectivamente.

Unos niños que, para Alice Campello, son “mi vida entera”. Así lo confiesa ella misma en su cuenta personal de Instagram, presumiendo del amor que recibe de sus pequeños ahora que se enfrenta a una vida sin Álvaro Morata. Más si es cierta la cordialidad con la que afrontan su ruptura, pues conocidas son ya las guerras que llegan después entre los famosos cuando comienzan a tratar temas delicados y terminan tirándose los tratos con los medios como testigos. No parece que será su caso. La influencer italiana incluso le daba las gracias a su exmarido por los buenos momentos cosechados estos ocho años que han formado equipo y familia: “Solo dar las gracias a Álvaro por todo lo que ha hecho por mí, por cómo me he cuidado, por el papá y marido que ha sido y desearle lo mejor siempre”.

Un sentimiento de gratitud que Álvaro Morata también siente cuando piensa en la madre de sus hijos. Alice Campello ha sido la mujer de su vida, aunque otras muchas han pasado por su vida, incluso copando jugosos titulares como María Pombo o Carla Barber. Pero la italiana siempre tendrá un hueco destacado en su corazón: “Han sido años maravillosos y fruto de ellos nuestros cuatros hijos, que sin duda son lo mejor que hemos hecho jamás”, destacaba en su correspondiente comunicado oficial para dar a conocer el fin de su matrimonio.