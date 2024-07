Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk desatan la pasión en Túnez

Álvaro Muñoz Escassi está en boca de todos desde que rompiese con María José Suárez. Sin embargo, la polémica del verano había llegado a un callejón sin salida, pues sus versiones sobre cómo era su relación y qué sucedió en su ruptura son tan contradictorias, que uno de los dos debe mentir. Pero en esta trama ha reclamado su hueco Hiba Abouk, al aparecer junto a él en el kiosco rosa, demostrando que entre ellos ha surgido el amor. Algo que él negó categóricamente el día que se sentó a contar su verdad en el plató de ‘De viernes’ sobre su exnovia. Quizá no le hicieron jurar nada sobre la actriz, con la que no solo ha compartido la cita que ha publicado este miércoles la revista ‘Semana’, sino también un viaje donde pudieron dar rienda suelta a la pasión. Aunque no esquivar los objetivos de los paparazzi.

Desde que el mes pasado compartiesen mucho tiempo en la comunión de la nieta de ‘El Turronero’, las alarmas saltaron sobre un posible romance entre ellos. Quisieron desmentirlo, llegando a subrayar que simplemente se conocen porque han coincidido en los fogones de ‘MasterChef Celebrity’. Pero las imágenes no les dan la razón. Al menos no las que han mostrado en exclusiva en ‘TardeAR’ y que fueron captadas durante un viaje a Túnez, donde se creían a salvo de miradas indiscretas o quién pudiese reconocerles. Así, las muestras de cariño y pasión se suceden, despejando todas las dudas sobre si los límites de su amistad se han desdibujado. Sí, son algo más que meros compañeros de talent culinario.

En realidad, el jinete y la actriz no han parado ni un momento y han disfrutado al máximo de su silenciosa relación. A hurtadillas, escapando del asedio de la prensa y diseñando estrategias para sus encuentros han logrado pasar desapercibidos. El periodista Pepe del Real ha hablado sobre un viaje de la pareja a Tarifa el pasado fin de semana, aunque aún no hay constancia gráfica sobre eso. Sí sobre su escapada a Túnez. Y mucha.

Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk se hospedaron en un exclusivo hotel de La Badira, en el que los niños no están permitidos. Ambos son padres y saben que un momento romántico con niños de por medio suele ser tarea imposible, de ahí que reservasen del 11 al 13 de julio una habitación para estrechar lazos. Qué menos que hacerlo con impresionantes vistas al mar y con todo lujo de detalles para un fin de semana idílico. Y es que se decantaron por una suite situada en la cuarta planta del complejo hotelero, compuesto por una habitación con cama de matrimonio, un salón anexo, un espectacular baño y una terraza que incluye un jacuzzi, como así han detallado desde ‘Informalia’.

Coincidencia o no, fue el mismo fin de semana en el que María José Suárez se sentaba en el plató de Telecinco a responder a su ex, a negar que mantuviesen una relación abierta, que hablase de “prostitución y extorsiones”, así como lloró cuando se habló de Hiba Abouk. A la vez, Álvaro Muñoz Escassi y Hiba Abouk paseaban de la mano por la orilla de las playas de Túnez, se daban apasionados besos a la vista de todos, quienes creían que no podrían reconocerles y que su fama no había llegado hasta allí. Difícil con el ruido que han ido haciendo estas últimas semanas.