Amador Mohedano difunde un vídeo de Rosa Benito y ella amenaza con demandar

Rosa Benito está en pie de guerra con Juan José Menéndez, un youtube conocido en la plataforma digital como JuanjoVlog. Aunque no se refiere a él directamente, la cuñada de Rocío Jurado lo acusa de haberla difamado en los últimos días, además de haber hecho público un vídeo de ella en el que aparecería en una actitud algo comprometida. Por lo visto, fue su propio exmarido, Amador Mohedano, quien hizo llegar esas imágenes al creador de contenido y dio permiso para compartirlas.

"Estoy pensando en tomar medidas legales contra alguien que durante estos días está vertiendo mentiras sobre mi persona, incluso enseñando un vídeo sin mi permiso. Me da igual quién se lo haya mandado, era en un evento privado", amenaza Rosa Benito en sus redes sociales.

Además, la tía de Rocío Carrasco lamenta que, bajo su punto de vista, el youtube en cuestión ha intentado hacer sorna con el problema de salud mental que sufrió hace años y por el que tuvo que ser ingresada: "Este personaje da a entender que me volví loca (me lo vas a demostrar), y si estuve 'loca' (ingresada), no me avergüenzo. Salí, y soy ejemplo para muchas personas que viven y vivieron una situación parecida. Doy gracias por tener la familia tan bonita que tengo. Sin ellos no lo hubiera conseguido".

Unas palabras a las que he aludido ha reaccionado reafirmando que las imágenes en cuestión se las hizo llegar el propio Amador Mohedano, quien le dio permiso para compartirlas.

Las imágenes en cuestión mostrarían a una Rosa Benito fuera de sí, una actitud por la que, según JuajoVlog, se vio obligada a pedir disculpas poco después. "Tengo grabaciones de varias personas, por lo menos cuatro, que demuestran lo que armaste", insiste el youtuber.

Sin entrar en muchos detalles, Menéndez recalca que Benito "montó un circo" y niega que se haya burlado de sus pasados problemas de salud mental: "No sé a qué te refieres. Veo muy bien que seas un ejemplo para mucha gente".

Rosa Benito en una imagen reciente

LA RAZÓN se ha puesto en contacto con Rosa Benito para conocer más detalles sobre este desagradable enfrentamiento y darle la oportunidad de hacer pública su versión, pero, muy amablemente, ha declinado hacer declaraciones: "No, no voy a comentar nada. Gracias".

Hasta hace poco, se creía que la relación entre Amador Mohedano y Rosa Benito era más o menos cordial, pero quién sabe cómo ha podido afectar a su vínculo esta difusión por parte del hermano de Rocío Jurado de unas imágenes que, por lo visto, no dejan en buen lugar a la madre de sus hijos.